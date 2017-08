Hackers lekken wachtwoorden van socialemedia-accounts HBO

Mashable heeft niet geprobeerd om in te loggen op de accounts, maar neemt, op basis van de accuraatheid van informatie die de groep hackers eerder deelde, de inloggegevens voor waar aan. Bovendien zijn er al verschillende Giphy-pagina's van de videodienst gevandaliseerd en later offline gehaald.

'Game of Thrones'

De groep hackers waarschuwt verder dat binnenkort mogelijk aflevering 6 en 7 van seizoen 7 van Game of Thrones zullen uitlekken. Dat is opvallend, want hoewel er recent twee andere afleveringen van de HBO-serie zijn uitgelekt, had dit beide keren niet te maken met de hack.

Eind juli zeiden de hackers 1,5TB aan gegevens te hebben buitgemaakt bij de Amerikaanse onderneming. HBO bevestigde toen dat er gegevens waren gestolen bij een internetaanval. De hackers lekken sindsdien regelmatig stukjes van de inhoud van de hack. Donderdag deelden ze verschillende bestanden met Mashable.