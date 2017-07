Google investeert miljoenen in academische wereld om publieke opinie te beïnvloeden

De Cfa roept academici op om aan te geven door welke bedrijven ze gesponsord worden in hun onderzoek, zodat het ook in de juiste context kan worden geëvalueerd.

In het gros van de gevallen ontvingen de academici rechtstreekse sponsoring, zeggen de onderzoekers. In de overige gevallen gebeurde het meer onrechtstreeks, via groepen of instituten onder leiding van Google. Bovendien gaven de onderzoekers in 66 procent van alle gevallen niet aan dat ze steun ontvingen van het bedrijf.

Tussen 2005 en 2017 onderschepte de CfA 329 onderzoekspapers die handelden over beleidsthema's waarin Google belangen heeft, zoals privacy of net-neutraliteit, en ook steun ontvingen van het bedrijf. Verschillende studies zijn afkomstig van academici aan topuniversiteiten als Oxford, Edinburgh, Stanford, Harvard, MIT en de Berlin School of Economics.

Misleidend

Google heeft al gereageerd op het rapport en noemt de cijfers 'misleidend', omdat elk onderzoek waarin Google ooit investeerde in het rapport opduikt. "We onderhouden verschillende onderzoeksprogramma's die steun en middelen verschaffen aan externe onderzoekers", schrijft Leslie Miller, publiek-beleidsverantwoordelijke bij Google, in een blogpost. "We doen dat om het voor hen mogelijk te maken verder onderzoek te ondernemen en om aandacht te geven aan de resultaten."

"Wanneer we onderzoekers financieel steunen verwachten we dat ze dat duidelijk aangeven", aldus nog Miller. "We hechten waarde aan academische onafhankelijkheid en integriteit." Volgens haar zitten er tussen de resultaten van CfA ook onderzoeken die Google openlijk bekritiseren en sterk afwijken van positie van het bedrijf in verschillende thema's.

Verder vindt Miller het ironisch dat de CfA gesponsord wordt door Oracle, de grote rivaal van Google, en dat zelf niet wil toegeven.

"Telkens wanneer Google's wangedrag aan het licht komt, wijst het steevast met de vinger naar anderen", zei Daniel Stevens, uitvoerend directeur van CfA, aan The Guardian. "In de plaats van de schuld te ontwijken, zou Google beter iets doen aan de verborgen inmenging in de academische wereld, die haar op hetzelfde blaadje zet met grote olie- en tabaksbedrijven."