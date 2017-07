Forse winst voor Microsoft

Microsoft zette in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een winst in de boeken van 6,5 miljard dollar, tegenover 3,1 miljard dollar een jaar eerder. De aangepaste omzet steeg met 13 procent naar 24,7 miljard dollar. Daarmee deed Microsoft het ook beter dan analisten hadden voorzien.



LinkedIn, dat vorig jaar door Microsoft werd ingelijfd, droeg voor 1,1 miljard dollar bij aan de opbrengsten. Zonder de resultaten van LinkedIn zou de omzet met 4 procent zijn gestegen.



Ingezet op clouddiensten

Topman Satya Nadella, die aan het roer van de onderneming kwam te staan in 2014, heeft clouddiensten steeds belangrijker gemaakt voor Microsoft. Hij wist daarmee de druk op Windows-software, vanwege de zwakke pc-markt, op te vangen.



Duizenden banen werden geschrapt

Voor de recente herstructurering zette Microsoft 306 miljoen dollar opzij. Eerder deze maand schrapte het bedrijf duizenden banen als onderdeel van een reorganisatie van de verkoopactiviteiten. Het bedrijf wil zich daarbij meer focussen op de verkoop van software via de cloud.



Verder kondigde Microsoft aan in het nieuwe boekjaar een nieuwe boekhoudstandaard te gaan hanteren.