Facebook wil met kunstmatige intelligentie terroristen IS en Al Qaida weren

In reactie op de terroristische aanslagen door IS-sympathisanten vragen steeds meer mensen zich af of technologiebedrijven wel voldoende doen om terroristen online het leven zuur te maken. Het groeiende onbehagen over de vraag of socialemedianetwerken niet ongewild bijdragen aan de verspreiding van propaganda van terroristen, verklaart de nieuwe openheid van Facebook.

Leunen op kunstmatige intelligentie alleen is niet voldoende, beklemtoont Facebook. In de strijd tegen terroristen blijft vooralsnog ook het menselijke beoordelingsvermogen onmisbaar. En daarom neemt het bedrijf het komend jaar drieduizend extra moderators aan met kennis van vreemde talen. Facebook zegt met het inhuren van die medewerkers tevens zijn inzicht te vergroten in gebruikers van sociale media die haat zaaien en/of zichzelf of anderen mogelijk iets willen aandoen.

Geen spreekbuis voor terroristen

"We zijn het roerend eens met iedereen die vindt dat sociale media geen spreekbuis voor terroristen mogen zijn", meldt het bedrijf nu. "En we willen glashelder zijn over hoe serieus we de aanpak van terrorisme nemen. Voor onze missie is het namelijk cruciaal dat we onze gemeenschap van Facebookgebruikers veilig houden."



Zodra Facebook ontdekt dat een gebruiker terroristische motieven heeft of berichten online plaatst waarin terrorisme wordt verheerlijkt, verwijdert het bedrijf die persoon en diens berichten van het platform. "Als we een melding over potentiële terroristische berichten ontvangen, ondernemen we onmiddellijk actie", verzekert het bedrijf. "We controleren dergelijke meldingen altijd zeer grondig. In uitzonderlijke gevallen ontdekken we dat er een acute dreiging bestaat. We nemen dan direct contact op met de autoriteiten."