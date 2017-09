Facebook werd al maanden voor Amerikaanse verkiezingen geïnfiltreerd door Russische hackers

Enkele weken geleden kondigde Facebook aan dat valse accounts gelinkt aan Rusland het platform gebruikten om vals nieuws te verspreiden en tijdens de campagne voor 100.000 dollar politieke advertenties te kopen.

Enkele weken geleden kondigde Facebook aan dat valse accounts gelinkt aan Rusland het platform gebruikten om vals nieuws te verspreiden en tijdens de campagne voor 100.000 dollar politieke advertenties te kopen.

Volgens de krant Washington Post contacteerde Facebook destijds het FBI maar werd na onderzoek van de accounts geoordeeld dat die financieel gemotiveerd waren en niet gelinkt leken aan een buitenlandse overheid.



Kort nadat Donald Trump de verkiezingen won, verklaarde Facebooks CEO Mark Zuckerberg dat het "gek" was te denken dat zijn bedrijf als een platform voor Russische propaganda werd gebruikt. Nog volgens The Washington Post was het uittredend president Barack Obama die Zuckerberg later aanmaande de zaak ernstig te onderzoeken, waarna Facebook dieper ging speuren.

Medewerkers van Obama en Hillary Clinton analyseerden data en deelden die gegevens met de onderzoekscommissie van de Senaat. De vicevoorzitter van die commissie, senator Mark Warner, vloog naar Californië om Facebook te vragen wat ze hadden ontdekt na de Franse verkiezingen in mei. Het zou dan nog vier maanden duren vooraleer Facebook ontdekte dat accounts met banden met Rusland advertenties hadden gekocht die bepaalde districten en bevolkingsgroepen tijdens de kiescampagne viseerden.

Facebook weet nog altijd niet in welke mate Rusland advertenties kocht, noch of die nog op de site staan. De Russische hackers kunnen immers de zelfbedieningstools op Facebook hebben gebruikt om advertenties te kopen, waardoor ze de medewerkers van Facebook konden omzeilen.

Facebook heeft intussen wel bevestigd dat groepen met Russische connecties verder gingen dan het kopen van advertenties maar ook poogden antimigratiebetogingen en betogingen tegen Hilary Clinton te organiseren in Texas en Idaho.