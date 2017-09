Facebook verwijderde tienduizenden nepaccounts in aanloop naar Duitse verkiezingen

Facebook wil vermijden dat het netwerk gebruikt wordt als platform om de publieke opinie te manipuleren, zegt Richard Allan, vicepresident Publiek Beleid voor Europa, Afrika en het Midden-Oosten. "Deze acties hebben misinformatie niet volledig geëlimineerd in deze verkiezingen, maar ze bemoeilijkten wel de verspreiding ervan en maakten het opduiken ervan in de nieuwsfeeds van gebruikers minder waarschijnlijk," deelt hij mee.



"Uit studies blijkt dat het niveau van nepnieuws laag was," concludeert Allan.

Facebook zegt dat het bedrijf de strijd tegen nepaccounts opvoert, sinds het voorbije jaar berichten de kop opstaken van buitenlandse inmenging in de Franse en Amerikaanse verkiezingen.

De CDU van bondskanselier Angela Merkel won zondag de verkiezingen in Duitsland, maar met minder stemmen dan verwacht, waardoor haar partij zware coalitiegesprekken met mogelijke regeringspartners voor de boeg heeft.