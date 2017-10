Facebook mikt op tienerharten

De app To Be Honest (TBH) bestaat nog maar net, maar is nu al overgenomen door het toch al oppermachtige Facebook. Met TBH kun je anoniem complimentjes aan elkaar uitdelen. Tieners vinden het geweldig. En laat Facebook net uit zijn op die tieners.

De snelste manier om rijk te worden? Maak een app die aanslaat bij tieners. Facebook heeft naar verluidt een kleine 100 miljoen dollar (85 miljoen euro) over voor de overname van een app die feitelijk pas net bestaat: TBH. De vier jonge oprichters komen nu in dienst bij Facebook, maar voorlopig zal de app wel gewoon zelfstandig blijven bestaan.

De overname past naadloos in de strategie van Facebook om opkomende concurrenten zo snel mogelijk in te lijven. Het gebeurde in het verleden ook met Instagram en WhatsApp, al waren die bedrijven op dat moment veel verder in hun ontwikkeling en dus ook veel duurder.