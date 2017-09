Facebook geeft duizenden politieke advertenties vrij voor onderzoek Russische inmenging presidentsverkiezingen

Share "Ik wil niet dat iemand nu onze middelen gebruikt om de democratie te ondermijnen."

In totaal overhandigt Facebook zo'n 3000 politieke advertenties die door Russische organisaties in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen werden gepubliceerd aan het Amerikaanse Congres.



Zuckerberg liet weten dat hij het onderzoek van de autoriteiten steunt en dat Facebook ook zelf een onderzoek zal instellen. Bovendien zal het bedrijf stappen ondernemen om voortaan inmenging in verkiezingen tegen te gaan. "Ik wil niet dat iemand nu onze middelen gebruikt om de democratie te ondermijnen," zei hij tijdens een Facebook Live-uitzending.



"Politieke advertenties moeten meer transparant worden," aldus Zuckerberg. Voortaan moeten adverteerders niet alleen onthullen wie voor de advertentie heeft betaald, maar kunnen mensen ook een bezoek brengen aan de pagina van de adverteerder en kijken aan welke advertenties die nog verbonden is.



Daarnaast zullen er 250 extra mensen in dienst genomen worden die moeten toezien op de advertenties die gepubliceerd worden. Zuckerberg pleitte ook voor een samenwerking met andere technologiebedrijven om de inmenging in verkiezingen te bestrijden.



Volgens Zuckerberg werden er recent in aanloop naar de Franse verkiezingen duizenden nepaccounts afgesloten en nu gebeurt ook hetzelfde in Duitsland.