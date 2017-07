Elon Musk kleineert Facebook-oprichter Mark Zuckerberg: "snapt AI niet zo goed"

Ze behoren tot de machtigste techmannen ter wereld: Elon Musk van Tesla en Mark Zuckerberg van Facebook. Beiden houden zich ook intensief bezig met artificiële intelligentie (AI). Maar ze verschillen fundamenteel van mening over de gevaren ervan.

Het is een opmerkelijke ruzie die de twee in het openbaar uitvechten. Het begint allemaal afgelopen zondag tijdens een Facebook Live-chat waarin Zuckerberg zijn licht over diverse onderwerpen laat schijnen. Gevraagd naar zijn mening over de toekomst van kunstmatige intelligentie, laat de Facebook-baas zijn gedachten de vrije loop. Zijn boodschap: AI brengt de mens veel voordelen. Hij noemt daarbij recente ontwikkelingen waarbij AI wordt ingezet, zoals bij het diagnosticeren van ziektebeelden of autonoom rijden. Dit soort zaken bespaart mensenlevens, aldus Zuckerberg.

Risico Zonder zijn rivaal Elon Musk bij naam te noemen, refereert hij overduidelijk aan de Tesla-baas als hij een tirade afsteekt tegen 'nee-zeggers' die maar blijven hameren op doemscenario's rondom kunstmatige intelligentie. Musk is de voornaamste stem in dit koor. Keer op keer benoemt de voorman van Tesla en SpaceX de gevaren. Zijn boodschap: als we blijven stilzitten, zullen robots de mens overvleugelen. Er moeten regels komen om dat te voorkomen. Op een bijeenkomst vorige maand voor Amerikaanse gouverneurs pleitte hij nog voor actief ingrijpen met regels. 'Als we wachten met reageren op de ontwikkelingen, zal het te laat zijn. Kunstmatige intelligentie is een fundamenteel risico voor het menselijk bestaan.'

Film I've talked to Mark about this. His understanding of the subject is limited. — Elon Musk(@ elonmusk) 25/07/17 02:00 Zuckerberg moet niets van dit soort angstvisioenen hebben. Het is zelfs onverantwoordelijk, zegt hij. 'Technologie kan altijd op een goede en op een verkeerde manier worden gebruikt. En je moet daar heel zorgvuldig mee omgaan. Maar mensen die betogen dat het proces moet worden afgeremd, dat vind ik echt twijfelachtig.'