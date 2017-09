Eén op de vijf gemeentelijke websites gooit gegevens van inwoners te grabbel

Eén op de vijf Vlaamse gemeentewebsites gebruikt geen veilige HTTPS-verbinding voor een digitaal loket. Daardoor kunnen cybercriminelen persoonlijke gegevens van inwoners onderscheppen, meldt VRT NWS. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zegt heel bezorgd te zijn en het rapport te zullen bestuderen.

Officiële attesten opvragen, politietoezicht aanvragen tijdens een vakantie in het buitenland of een adreswijziging doorgeven: het zijn diensten die gemeenten steeds vaker online aanbieden in een digitaal loket op hun website.



Voor veel van die aanvragen moet je als inwoner vaak privacygevoelige informatie invullen. Maar die gegevens worden niet altijd op een veilige manier verstuurd, waardoor die in handen kunnen vallen van cybercriminelen. Met mogelijke identiteitsfraude tot gevolg, blijkt uit een onderzoek van enkele ethische hackers, in samenwerking met Canvasprogramma Terzake.

"Onaanvaardbaar" De grootste problemen doen zich volgens VRT NWS voor bij gemeenten die op hun digitaal loket geen beveiligde HTTPS-verbinding gebruiken. Met zo'n verbinding worden gegevens versleuteld op het moment dat een gebruiker informatie verstuurt. Maar in 61 gemeenten is dat niet het geval. Dat is zo'n 21 procent van alle sites met een digitaal loket. Vooral wie met een onbeveiligde wifiverbinding surft, is kwetsbaar voor cybercriminelen.



Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer spreekt van "een onaanvaardbare situatie". "Het is de taak van de gemeente om de gegevens van haar inwoners goed te beschermen. Het is onaanvaardbaar dat ze de Privacywet niet volgen." Bovendien worden volgens De Backer ook voldoende sessies georganiseerd om de gemeenten te informeren hoe ze gegevens voldoende kunnen beveiligen. De Backer bevestigt ook dat bij de hervorming van de Belgische Privacycommissie meer aandacht zal gaan naar het controleren van onder andere gemeentewebsites.