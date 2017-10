Door deze technologie wordt de echte wereld saai (en we moeten ons daar vragen bij stellen)

Pokémon Go betekende de doorbraak bij het grote publiek, maar nu wordt het echt meer dan een spelletje. Met een virtuele laag boven op de werkelijkheid zien we veel meer dan het oog kan zien. Maar willen we dat ook?

“Ik was misschien wat naïef. Ik dacht: je bouwt één leuke applicatie en iedereen springt meteen op de kar. Dat was dus niet zo.” Tina Stroobandt bracht drie jaar geleden een kinderboek met augmented reality (AR) op de markt. Wanneer je een tablet naar het boek richt, begint opeens een schattige cavia te zingen in de virtuele wereld. Het boek had weliswaar succes en werd bejubeld, maar op de grote doorbraak van de technologie bleef het wachten.

Dat is nu wel anders. Stroobrandt merkt opeens verhoogde interesse voor alles dat enigszins naar gemengde realiteit ruikt. In haar bedrijf World of Waw worden volop toepassingen voor augmented reality gebouwd. “We hebben bijvoorbeeld een app gemaakt voor een bedrijf dat koffieautomaten verkoopt. Vertegenwoordigers kunnen rechtstreeks aan hun klanten tonen hoe zo’n machine er in hun zaak uitziet en hoeveel plaats dat inneemt. Dat spreekt meteen tot de verbeelding.”