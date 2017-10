Deze vijf laptops zijn momenteel het populairst

Ook voor de tweede meest bekeken laptop van het moment op Tweakers.net blijven we in Taiwan, voor deze net iets duurdere maar even krachtige ZenBook van Asus . Voor dat honderdje meer krijg je wel een toestel met een gevoelig slanker, gladder design.

HP gaat voor democratische Ultra HD

Deze laptop van het Amerikaanse Hewlett-Packard bevindt zich in een iets hogere prijsklasse, maar de kracht is natuurlijk navenant: er zit zestien gigabyte werkgeheugen in, en het scherm levert een Ultra HD-resolutie. Waardoor je er dus bepaalde films en videogames in hun volste 4K-glorie kunt op consumeren.