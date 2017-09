Deze nieuwe smartphones komen er nog aan dit najaar

Met de pakjesperiode stilaan in het verschiet, zetten smartphonefabrikanten hun nieuwe najaarsmodellen in de startblokken. Hou je klaar voor deze vijf kleppers die er de komende weken en maanden aankomen.

LG V30 ©Tweakers LG's V30 lijkt op een verfijnde versie van de eerder dit jaar verschenen G6. Dat was de smartphone die dit jaar de ogenschijnlijk onaantastbare 16:9-schermverhouding aan de kant schoof met een 2:1-display. Dat toestel heeft echter een centrale chip van vorig jaar en het scherm was ook niet je-van-het. De V30 zal een recentere processor én een oledscherm hebben, als eerste LG-telefoon sinds meer dan twee jaar. Zijn achterkant is van Gorilla Glass gemaakt, en dat heeft zo zijn voor- en nadelen: het is bijvoorbeeld wat glad en je ziet er snel vingervegen op.



De camera wordt een speerpunt van de V30 en dat komt onder andere tot uitdrukking in zijn lens met bijzonder lichtsterke lensopening. Net als bij voorgaande LG-telefoons, wordt de V30 verpakt met Bang & Olufsen-oordopjes. Helaas moeten we in de Benelux nog even wachten op de LG V30, en daarnaast is het nog niet bekend wat hij zal kosten.

Motorola Moto X4 ©Tweakers We worden doorgaans best enthousiast van Moto-telefoons, vanwege de eenvoud en doeltreffendheid ervan, maar ook de veelal redelijke prijs. Ondanks dat Motorola met de Moto X4 een aantal handige dingen toevoegt, zoals een dubbele camera en waterdichtheid, maar de nieuwe camerafuncties zijn erg matig en met de ingebouwde Alexa, Amazons AI-oplossing, kun je bij ons voorlopig weinig doen. Als we puur naar de telefoon kijken, dan is de basis van deze Moto-smartphone echter nog steeds goed. Al is hij met een verkoopprijs van 380 euro geen koopje voor een toestel met deze specificaties en we hebben weleens Motorola-toestellen gezien met een betere prijskwaliteitverhouding. De Motorola Moto X is te koop vanaf 30 september.



Huawei Mate 10 In oktober komt er nog een eigen evenement van Huawei, waar het zijn nieuwe smartphones Mate 10 en Mate 10 Pro zal onthullen. Het bedrijf liet daarbij weten dat er gebruikgemaakt wordt van een nieuwe processor die functies voor kunstmatige intelligentie zou bevatten. De chip zal onder andere op slimme wijze taken en geheugen kunnen verdelen en cameraplaatjes verwerken. Huawei kan de chip door zijn slimme software taken uitvoeren waar normaal gesproken meerdere chips voor nodig zijn. Dat moet ook een compacter design mogelijk maken. Volgens geruchten krijgen beide toestellen een scherm met zeer dunne randen. De Mate 10 krijgt vermoedelijk 64GB opslagruimte, 6GB werkgeheugen, en een accu met een hoge capaciteit.

Apple iPhone 8 ©Tweakers De geruchten klopten bijna allemaal, waardoor Apple eigenlijk weinig nieuws te vertellen had toen het vorige week de iPhone X boven de doopvont hield. Maar er is ook een iPhone 8, de 'gewone' opvolger van editie 7. Wat meteen opvalt aan het toestel, dat naar goede gewoonte ook in een Plus-versie komt, is het gloednieuwe uiterlijk. Dat is fijn, zeker omdat iPhones er lange tijd hetzelfde hebben uitgezien. De camera, processor en luidspreker hebben een goede upgrade gehad en het is bovendien mooi dat ze draadloos kunnen worden opgeladen. Geen revolutionaire veranderingen, maar degelijke upgrades.