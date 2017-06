Deze cyborg voelt de aarde altijd beven (en straks de maan)

Telkens er zich ergens in de wereld een aardbeving voordoet, voelt Moon Ribas een trilling. De Catalaanse artieste – zelf noemt ze zich liever een cyborg - heeft een magnetische sensor in haar arm die verbonden is met een online seismograaf. Daardoor voelt ze het permanent beven. Daar maakt ze dansvoorstellingen mee of speelt ze percussie. “Mijn volgend plan is sensoren in de voeten die me in verbinding brengen met de maan.”