Daarom zit de opslagruimte van jouw iPhone tegenwoordig veel sneller vol

Heb je ook de indruk dat alle ruimte op je iPhone sneller gevuld is dan 4 jaar geleden? Dat gevoel is heel juist. Nieuw onderzoek van analysebedrijf Sensor Tower ontdekte dat de grootte van apps gemiddeld 11 keer groter is dan in 2013. Sommige apps zijn zelfs nog meer gegroeid: Snapchat is bijvoorbeeld 51 keer zo groot dan in 2013. Dat schrijft The Washington Post.

Er zijn verschillende redenen waarom apps groter worden, zegt het hoofd van Smartphoneanalyses Randy Nelson. Apps, vooral van sociale media, voegen regelmatig nieuwe functies toe om met elkaar in concurrentie te kunnen blijven. Ook spelletjes groeien door gelijkaardige redenen: er komen nieuwe functies en levels bij, maar de graphics worden ook mooier, en dus zwaarder. Er zijn volgens Nelson ook technische redenen waarom apps groter worden. De schermen van iPhones en iPads worden groter, waardoor apps aangepast worden om zo goed mogelijk te werken op alle schermgroottes. Als consument merk je het niet wanneer je je app gebruikt, maar dit neemt ook extra plaats in beslag. Apple heeft een aantal functies aangekondigd die kunnen helpen. Op de iOs 11, die dit najaar uitkomt, komt er een functie dat je apps laten "offloaden". Dat betekent dat je apps die je weinig gebruikt van je iPhone kunt verwijderen, zonder dat je al je data verliest. Zo kun je je app opnieuw downloaden, zonder dat je alles terug moet instellen.



Sensor Tower heeft geen analyse gedaan voor Android, maar het is logisch dat er zich daar dezelfde evolutie afspeelt.