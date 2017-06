Cyberaanval WannaCry afgeweerd met dank aan geheime operatie van de overheid

Het Centrum voor Cyberveiligheid België (CCB), dat in oktober 2014 werd opgericht om de cyberveiligheid in België te verhogen, heeft vorig jaar massa's data opgevraagd bij de IT-beveiligingsfirma Rapid7. Die had in juni vorig jaar een wereldwijde scan gedaan van internetpoorten die 'openstonden' op servers van bedrijven. België bleek het slechtst te scoren.



Kwetsbare servers

Daarop besloot het CCB met de gegevens aan de slag te gaan en de kwetsbare bedrijven te waarschuwen. Dat gebeurde begin dit jaar. Nu blijkt uit het nieuwe rapport van Rapid7 van gisteren dat België plots een van de minst kwetsbare landen in de wereld is (179ste op een lijst met 183 landen). Het aantal kwetsbare servers zakte in ons land met een kwart miljoen, wat vooral te danken is aan de actie van het CCB, aldus Rapid7.



De nieuwe scan wijst zelfs op 0 procent kwetsbaarheid in ons land voor het SMB-protocol dat bestanden helpt uitwisselen in een netwerk. En net van die achilleshiel in Windows-systemen maakte WannaCry vorige maand misbruik.