Cléo Baele: "Ik heb nu meer ruimte in mijn handtas"

Is de smartphone een spiegel? Strookt het onlineleven nog met de werkelijkheid? Matthias M.R. Declercq gaat wekelijks face to face, over swipen, liken en liegen. Vandaag: Cléo Baele (39), modeontwerpster.

Je smartphone is vermomd als ­cactus. Mode is kennelijk in alles belangrijk?

“Ik heb een jonge zoon, dus de telefoon gaat vaak tegen de grond. Dan kun je die maar beter beschermen, en niet in zo’n saaie hoes.”

Een ontwerpster probeert de tijdgeest te vatten. Daar hoort een smartphone kennelijk ook bij.

“Dat toestel is al een aantal jaar het verlengde van mijn arm. Toen de iPhone tien jaar geleden werd ­gelanceerd, sprong ik met mijn ­jongere broer in de auto, trok het Kanaal over en kocht de eerste iPhone in het Bluewater Shopping Center, niet zo ver van Londen. Ik móést dat ding hebben.”