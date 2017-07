Binnenkort krijg je ook reclame bij het chatten op Facebook Messenger

De introductie van reclameboodschappen in de Messenger-applicatie werd eerst getest in Australië en Thailand, nu zal dat worden veralgemeend, luidt het in een persbericht.



Het kan nog tot het einde van het jaar duren voordat alle gebruikers advertenties te zien krijgen, verklaarde Facebook Messenger-topman Stan Chudnovsky in een interview met VentureBeat. De stap van een test naar een definitieve introductie hangt volgens Chudnovsky af van hoe gebruikers reageren op de advertenties.



In de toekomst zullen er op het toegangsscherm van het chatprogramma reclameboodschappen verschijnen. Tot nu toe kon je enkel reclameboodschappen krijgen als je in gesprek was met de adverteerders. Wanneer de verandering wordt doorgevoerd, is niet duidelijk. Chudnovsky verduidelijkt dat de advertenties verkocht worden op basis van een veilingmodel en dat er van eenzelfde soort targeting gebruikgemaakt wordt als bij andere advertenties op Facebook en Instagram.



Messenger heeft volgens de meest recente cijfers uit april 1,2 miljard maandelijks gebruikers. Daarmee heeft de chatapplicatie evenveel gebruikers als WhatsApp, dat eveneens in handen is van Facebook.



In WhatsApp worden nog geen advertenties getoond, maar Facebook zoekt ook voor die chatapp naar verdienmodellen. Vorig jaar werd de mogelijkheid aangekondigd voor bedrijven om met klanten contact te onderhouden, bijvoorbeeld voor het op de hoogte houden van levertijden of het sturen van aanbiedingen.



Facebook zelf telt maandelijks iets minder dan 2 miljard gebruikers. Het bedrijf is continu op zoek naar een manier om nog meer adverteerders te kunnen aantrekken.





