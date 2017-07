Bill Gates maakte 15 voorspellingen in 1999. Het is griezelig hoe accuraat hij was

Achttien jaar geleden maakte Microsoft-oprichter Bill Gates 15 voorspellingen in zijn boek 'Business @ the Speed of Thought'. Blogger Markus Kirjonen maakt vandaag de balans op, en Gates bleek bijzonder accuraat in zijn voorspellingen. Een overzicht van enkele voorspellingen.

Vergelijkingssites Gates' voorspelling

"Er zullen geautomatiseerde systemen worden ontwikkeld om prijzen te vergelijken. Zo zullen mensen gemakkelijk het goedkoopste product kunnen uitzoeken in alle industrieën."



Realiteit van vandaag

Via Google en Amazon kan je snel verschillende prijzen bekijken van hetzelfde product. En sites als vergelijk.be en kieskeurig.be helpen je ook al een heel eind verder. ©rv

Mobiele toestellen Gates' voorspelling

"Mensen zullen kleine toestellen dragen waardoor ze constant in contact staan, waar ze ook zijn. Ze zullen het nieuws kunnen checken, hun geboekte vluchten bekijken, beursinformatie checken. Ze zullen zo goed als alles kunnen doen met die toestellen."



Realiteit van vandaag

En of Bill Gates hier gelijk had! Mogelijk lees je dit artikel op je smartphone en met smartwatches en slimme brillen staan we nog maar aan het begin van deze evolutie. ©avh/kdr

Online dokters Gates' voorspelling

"Mensen zullen hun rekeningen betalen en hun financiën regelen op het internet. Ze zullen ook met hun dokters communiceren via het internet."



Realiteit van vandaag

Er bestaat vooralsnog geen applicatie die de medische wereld heeft veranderd zoals Uber mobiliteit heeft veranderd. We checken allemaal wel eens 'Dokter Google' en enkele Amerikaanse start-ups als One Medical en Forward zetten al de eerste stapjes. Mogelijk was Gates hier zijn tijd nog verder vooruit en hebben wij hem nog altijd niet ingehaald.



Onze financiën regelen we ondertussen bijna allemaal online. Millennials stappen zo goed als nooit meer een bank binnen. ©photo_news

Persoonlijke assistenten Gates' voorspelling

"Er zullen persoonlijke compagnons worden ontwikkeld. Ze zullen op een slimme manier met al jouw toestellen connecteren, of je nu thuis of op kantoor bent. Je toestel zal je e-mail checken en je alle informatie geven die je nodig hebt. Als je naar de winkel gaat, kan je jouw assistent vertellen welk recept je wil klaarmaken en hij zal een boodschappenlijstje opstellen. De assistent zal vervolgens al jouw toestellen op de hoogte brengen, zodat die zich kunnen aanpassen."



Realiteit van vandaag

Siri, Google Now, Bixby, het zijn slechts enkele persoonlijke assistenten die ons vandaag bijstaan in het dagelijkse leven. Toestellen als Echo van Amazon en Google Home luisteren naar jou en volgen bevelen op. ©getty

Constante camerabewaking Gates' voorspelling

"Je huis zal constant onder videobewaking staan. Je zal verwittigd worden als iemand aan je deur staat wanneer je niet thuis bent."



Realiteit van vandaag

Google kocht in 2014 Dropcam voor 500 miljoen euro, een bedrijf dat gespecialiseerd is in camerabewaking voor thuis. Bedrijven als Ring maken slimme deurbellen die je verwittigen als er iemand aan je deur staat. Dropcam houdt je huis constant in de gaten. ©Amazon

Social media Gates' voorspelling



"Privéwebsites voor je vrienden en familie zullen je toelaten om te chatten en events te plannen."



Realiteit van vandaag

Facebook overschreed onlangs de kaap van 2 miljard gebruikers. En dankzij apps als Snapchat, WhatsApp en Instagram staan we meer dan ooit in contact met elkaar. ©Pixabay

Automatische reclame Gates' voorspelling

"Software zal weten wanneer je een reis hebt geboekt. Het zal die informatie gebruiken om je kortingen en activiteiten aan te bieden.



Realiteit van vandaag

Google en Facebook stellen hun advertenties af op jouw surfgeschiedenis.

Live discussiëren tijdens sportwedstrijden Gates' voorspelling

"Je zal op het internet kunnen discussiëren over sportwedstrijden terwijl je ernaar kijkt. Je zal kunnen gokken op wie de wedstrijd zal winnen."



Realiteit van vandaag

Sportfans discussiëren op Twitter volop tijdens sportwedstrijden. Goksites bieden ook live weddenschappen aan. ©BetStudy

Links naar websites tijdens live tv Gates' voorspelling

"Televisie-uitzendingen zullen links tonen naar relevante websites."



Realiteit van vandaag

Bijna elke reclamespot op tv bevat een link naar een website, of het nu via een url-link is of via een QR-code. ©rv

Online discussies Gates' voorspelling

"Inwoners van steden en landen zullen discussie kunnen voeren op het internet over problemen die hen aangaan, gaande van lokale politiek tot veiligheid."



Realiteit van vandaag

Op de veel websites kan je live in discussie gaan met andere mensen. Twitter en Facebook spelen vaak een politie rol, denk maar aan de tweetende president Trump of aan de revoluties in Libië of Egypte, waarbij social media een grote rol speelde. ©Twitter

Gemeenschappen volgens onderwerp Gates' voorspelling

"Online gemeenschappen zullen niet meer worden beïnvloed door je locatie, maar vooral door je interesses."



Realiteit van vandaag

Reddit is een mooi voorbeeld van hoe discussies worden opgedeeld in thema's. Via 'subreddits' kunnen surfers gemakkelijk in gesprek gaan met mensen met dezelfde interesses.