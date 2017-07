Beursavontuur Snapchat nog geen succes: aandeel terug bij af

Het beursavontuur van Snap is tot dusver nog niet echt een succes. Na de introductie steeg de koers nog, maar daarna ging het zachtjes aan steeds slechter.



Beleggers maken zich nu echter zorgen over de toekomstige groei van Snapchat en wachten de tweedekwartaalresultaten af. In het eerste kwartaal kon Snap de verwachtingen van analisten inzake omzet en gebruikers niet inlossen. Snapchat had het moeilijk om nieuwe gebruikers te lokken, terwijl Facebook met succes een aantal functies van de app kopieerde. Zo deed Snapchat er 8 miljoen gebruikers bij, terwijl Instagram, de fotodienst van Facebook, met 100 miljoen gebruikers groeide.



De gang van Snap naar de beurs was de grootste van een socialmediabedrijf sinds Twitter ruim drie jaar geleden. Via Snapchat kunnen mensen elkaar, al dan niet bewerkte, foto's en video's zenden die na enkele seconden weer verdwijnen. De app is vooral populair bij jongeren en wordt ook wel gebruikt voor het verzenden van seksueel getinte beelden.