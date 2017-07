Baas van Reddit (en vriend van Serena) neemt zes weken vaderschapsverlof

"Bij Reddit willen we mannen en vrouwen ondersteunen wanneer ze gezinsuitbreiding krijgen", begon Ohanian. "En dus hebben we een ruimhartige verlofregeling voor kersverse ouders. Ik neem zes weken verlof en zal mijn uiterste best doen om een goede vader te worden", grapte de Reddit-directeur.



Serena Williams, die ergens begin september uitgerekend is, onthulde in een interview met Vanity Fair dat ze volledig verrast was door haar zwangerschap. De Amerikaanse toptennisster deed maar liefst zes zwangerschapstesten. Toen geloofde ze pas dat ze haar eerst kindje verwachtte. "Het lijkt gewoon niet echt. Ik weet niet waarom. Krijg ik een baby? Ik weet niet wat ik met een baby moet. Ik heb ook nog niets voor de babykamer gedaan'', zei de voormalige nummer één van de wereld.



Ohanian is ondertussen druk bezig met zich voor te bereiden op het vaderschap. Op zijn eigen nieuwswebsite speurt hij opvoedtips af, zo vertelde hij eind juni. Serena Williams en Alexis Ohanian zijn sinds december 2016 met elkaar verloofd.