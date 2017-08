Apple en Google verwijderen honderden beursapps

Het gaat om apps die gebruikers de mogelijkheid bieden om te handelen in binaire opties. Dat is een soort 'alles-of-niets'-contract waarbij de speculant geld inzet op de prijsevolutie in de komende minuten, uren of dagen. Komt zijn voorspelling uit, dan maakt hij een flinke winst. Zoniet, is hij alles kwijt.

De Australian Securities and Investments Commission (ASIC) voerde recent een onderzoek naar mobiele beursapps die dergelijke binaire opties aanbieden. Meer dan 330 apps bleken eigendom van entiteiten of individuen zonder licentie.