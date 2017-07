App biedt concrete oefeningen en tips voor het behalen van rijbewijs

'Rijbewijzer' is de naam van de toepassing, zo meldt Weyts zondag. "Kandidaat-chauffeurs kunnen nog altijd kiezen voor vrije begeleiding en dat is uniek in de wereld", zegt Weyts in een persbericht. "We zorgen wel voor een betere omkadering. De beginnende chauffeurs en hun begeleiders krijgen met de Rijbewijzer een handig instrument om mee te oefenen."



Jaarlijks zijn er meer dan 50.000 kandidaat-bestuurders in Vlaanderen die zonder de rijschool maar met bijvoorbeeld de ouders aan de praktische rijopleiding beginnen.



Rijbewijzer biedt onder meer concrete oefeningen aan en tips, bijvoorbeeld over een correcte zithouding of rijden in complexe verkeerssituaties. Er zijn ook 'missies' om rijvaardigheden te ontwikkelen. Ook gaat er aandacht naar vaak voorkomende beginnensfouten, zoals te vroeg ontkoppelen of remmen in een bocht.



Vanaf 1 oktober duurt de praktische rijopleiding minstens 9 maanden in plaats van 3 maanden nu. Langer oefenen bereidt de nieuwe bestuurder bjvoorbeeld beter voor op het echte verkeer, aldus Weyts.



Eerder deze week raakte wel nog bekend dat het rijbewijs behalen op school niet langer aangemoedigd wordt. De website Rijbewijsopschool.be wordt omgevormd tot een portaal rond verkeersveiligheid, met educatieve paketten. Die kunnen nog steeds op school worden gebruikt, maar ook voor opfriscursussen voor alle leeftijden.