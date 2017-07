Anton Nossik (51), pionier van Russisch internet, gestorven

Anton Nossik lanceerde in 1999, als ondernemer en journalist, een van de eerste nieuwssites in Rusland, Gazeta.ru, alsook andere populaire websites als Lenta.ru en Newsru.com. Hij had een van de meestgelezen blogs van het land.



"Hij was een van de pioniers van het Russische internet", schreef de krant Vedomosti vandaag. De Russische premier Dmitri Medvedev betreurde het overlijden van een "echte professional, een voorloper van het internet in Rusland".