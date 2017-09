Absurde website: betaal 1 dollar om te zien hoeveel andere mensen 1 dollar betaalden

Op de website vond je tot voor kort diezelfde titel en een link naar de betaalsite PayPal. Dat was het, niets meer. Ondertussen is de betalingsaccount door PayPal geblokkeerd wegens verdachte activiteit.



Door in te spelen op de natuurlijke nieuwsgierigheid van de mens werd Johan McCubbin slapend rijk. Hij had zelf ook niet verwacht dat zo veel mensen een dollar zouden betalen enkel om te zien hoeveel mensen een dollar hadden betaald. De softwareontwikkelaar was de mosterd gaan halen bij de website 'Million Dollar Homepage' uit 2005 waar mensen een dollar moesten betalen voor één pixel op de site. McCubbin is gefascineerd door het idee 'niets' te verkopen voor geld. McCubbin zegt dat hij "graag dingen creëert, inclusief geld".

Eigenlijk wou hij met zijn experiment enkel de kosten van zijn domeinnaam en hosting dekken, maar dat was buiten de nieuwsgierigheid van de mens gerekend.



Ook een journalist van Motherboard probeerde het uit. Hij kwam in een soort loop terecht en was uiteindelijk drie dollar kwijt zonder te weten te komen hoeveel andere mensen nu zo dom waren geweest in de val te trappen. McCubbin verzekerde echter dat die loop een technische fout moet zijn geweest. Een collega bij Motherboard probeerde het ook en kwam inderdaad te weten hoeveel McCubbin met zijn website met 1 zin had verdiend. Hoeveel dat was, geeft noch Motherboard, noch the Guardian prijs, maar volgens beide bronnen is het veel meer dan je zou verwachten.