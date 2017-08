4K, Oled, HDR: wat betekent het allemaal?

Ultra High Definition, oled, HDR: televisiefabrikanten plakken de afgelopen jaren de wildste buzzwords op hun toestellen, in de hoop je natuurlijk ertoe te verlekkeren om je huidige toestel te vervangen door een nieuw. Maar wat betekenen al die termen juist? We zetten de belangrijkste op een rijtje.

Full HD (of 1080p) De meeste nieuwe televisietoestellen die vandaag in de winkel staan leveren zogeheten Full HD-beeld: een schermresolutie van 1.920 beeldpunten horizontaal en 1.080 pixels verticaal. Dat is de hedendaagse standaard, die ook wordt aangehouden door de meeste beeldbronnen. Het is bijvoorbeeld de vaste resolutie bij Netflix, de HD-versies van de belangrijkste televisiestations, Blu-Ray-films, en videogames op de PlayStation 4-, Switch- en Xbox One-consoles.



Hier is een overzicht van de recentste Full HD-tv's die te koop zijn.

UHD (of 4K) Een 4K-televisie, ook wel een Ultra High Definition (UHD)-toestel genoemd, levert - zéér kort door de bocht - vier keer beter beeld dan een hogedefinitietv. Belangrijk is het extra aantal pixels of beeldpunten: bij 4K is die verhouding 3.840 op 2.160, en dat grotere aantal beeldpunten levert ook een veel scherper beeld op. Maar opgelet: er is op dit moment nog steeds erg weinig content voorhanden in het nieuwe formaat. Netflix heeft een paar van zijn films en series in 4K, de eerste Blu-Rays in het nieuwe formaat zijn uit, en er komen ook 4K-games aan voor de nieuwste versies van de PlayStation 4 en Xbox One. Maar dat aanbod blijft schraal. Nochtans is de prijs van een gemiddelde 4K-televisie gevoelig gedaald.



Bekijk hier alle 4K-televisies die momenteel op de markt zijn.

HDR De meeste 4K-televisies leveren vandaag ook High Dynamic Range, een technologie die de kleurendiepte van je televisietoestel verbetert. Om te beginnen: op tv's met deze technologie ingebouwd zijn de witwaarden zijn helderder, de zwartwaarden donkerder. Maar belangrijker is alles wat zich daartussen bevindt: HDR creëert een breder lichtbereik op je scherm, waardoor er ook veel meer tinten tussen de verschillende kleuren zijn. En dat geeft een rijkere kleurenpracht. Ook de helderheid van wat je op het scherm ziet komt het ten goede, omdat de heldere delen van je beeld ook écht helder zijn.



Vergelijk hier alle HDR-televisies. ©LG Electronics