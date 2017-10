"Twee, drie jaar geleden dacht men dat bijna iedereen nu wel een VR-bril zou hebben"

Wil je de jungle in met een mooie inheemse of ga je liever een ijsbeer te lijf? De jonge ondernemer Jip Samhoud gelooft heilig in virtualrealityfilms. De werkelijkheid is echter weerbarstig.

Zet in de eerste virtualrealitybioscoop ter wereld een bril en een koptelefoon op, neem plaats op de glimmend witte kuipstoeltjes, die volledig om hun as kunnen draaien, en waan je even in een andere wereld. Een wereld die nog niet haarscherp is, de technologie is nog in ontwikkeling, maar waar je wel in drie dimensies 360 graden om je heen kunt kijken. Zo bevind je je opeens, in een documentaire over evolutie, in de Amazone. Een beeldschone inheemse vrouw, met ontbloot bovenlijf, zit gehurkt vlak voor je - je kunt haar bijna aanraken. Achter je hoor je krakende takken. Je kijkt om en ziet een indiaan met een speer op je af komen. Shit. Zou het haar man zijn?