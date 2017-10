'Surfen zonder uitgemolken te worden is een mensenrecht'

Een paar reuzen spelen baas over het internet. En als onze leiders dat niet willen begrijpen, dan moeten we zelf het heft in handen nemen, vindt digitaal mensenrechtenactivist Aral Balkan. 'Noch de overheden, noch Google en Facebook zijn écht bezig met het beschermen van onze data.'

De in Turkije geboren Zweed had op dit moment veel geld kunnen verdienen als programmeur in Silicon Valley. Maar Aral Balkan heeft een missie: vechten voor onze digitale rechten. Dat doet hij door over heel de wereld te spreken, zoals gisteren tijdens Ecopolis in het Kaaitheater. Ondertussen bouwt hij met zijn sociale onderneming 'In.die' aan een alternatief om aan de macht van Facebook en Google te ontsnappen.

Om zijn engagement te begrijpen, verwijst Balkan naar zijn jeugd. "Toen ik zeven jaar oud was, kreeg ik van mijn vader een computer. Dat was magisch, ik leerde mezelf games programmeren." Hij wijst erop dat alles wat hij als kleine jongen aan digitale fratsen uitvrat, op die computer bleef. "Die computer had geen dubbele agenda, hij wilde niet weten wat ik precies deed om die gegevens te analyseren en er geld uit te slaan. Indien er toch zo'n programma op je computer belandde, noemden we dat mal- of spyware. Vandaag is dat hét businessmodel van elke hippe start-up uit Silicon Valley: een dienst aanbieden, mensen verleiden, hun gedrag analyseren en dat verkopen."