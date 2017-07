"Recordaantal smartphones verkocht in tweede kwartaal"

De verkoop lag 4 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2016. Nochtans steeg de gemiddelde verkoopprijs ook met 9 procent.



"De recordverkoop toont aan dat de wens om een smartphone te bezitten een wereldwijd fenomeen is, ondanks verzadiging in enkele markten", stelt GfK in een persbericht.



Een van die verzadigde markten is West-Europa, waar er 28,7 miljoen smartphones over de toonbank gingen. De vraag lag daarmee 4 procent lager dan een jaar eerder. De verkoop ligt er nu drie kwartalen op rij lager dan het jaar voordien.



De groei komt vooral van de Aziatische groeilanden. De verkoop steeg er met 13 procent. In Centraal- en Oost-Europa lag de vraag 11 procent hoger dan een jaar geleden, in Latijns-Amerika 10 procent.



GfK baseert zich op verkoopcijfers in de detailhandel wereldwijd.