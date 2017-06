Mensen online met elkaar verbinden is niet genoeg meer: Facebook verandert zijn mission statement

Voor veel mensen is Facebook het geknipte middel om te volgen waar hun vrienden en kennissen op vakantie zijn geweest, hoe hun kinderen eruitzien, wat ze eten en welke job ze ook alweer hebben. Maar het is voor Mark Zuckerberg niet langer voldoende om mensen louter online met elkaar te verbinden.

Share Facebook draagt de verantwoordelijkheid om zijn aanzienlijke vermogen ten goede in te zetten, vindt Zuckerberg "We hebben altijd het gevoel gehad dat als we al die dingen deden, de dingen in de wereld vanzelf zouden verbeteren", legt hij uit aan CNN Tech. "Maar nu beseffen we dat we meer moeten doen. Het is belangrijk om mensen een stem te geven, om diverse meningen naar buiten te brengen, maar daarbovenop moeten we ook een gemeenschappelijk raakvlak bouwen zodat we op die manier allemaal samen vooruit kunnen gaan."

Het is de eerste keer sinds de oprichting van Facebook in 2004 dat de internetreus zijn missie heeft aangepast. Tot nog toe klonk die: "Om mensen de macht te geven om te delen en de wereld meer open en verbonden te maken." Inmiddels telt Facebook bijna 2 miljard gebruikers en een marktwaarde van zo'n 440 miljard dollar (395 miljard euro). Net daarom draagt Facebook de verantwoordelijkheid om zijn aanzienlijke vermogen ten goede in te zetten, vindt Zuckerberg. (Tekst gaat verder onder de video.)

Groepen Volgens Zuckerberg zijn Facebookgroepen de uitgelezen manier om aan die betere wereld te bouwen. "Veel van wat we kunnen doen is helpen bij het aanzwengelen van een beschaafder en productiever debat rond bepaalde belangrijke kwesties", zegt Zuckerberg. De Facebook-topman legt al enkele maanden de nadruk op het belang van de gemeenschap en liet zich al veelvuldig fotograferen op zijn reis doorheen de VS om te praten met de man in de straat. In een speech in Harvard liet Zuckerberg ook zijn licht schijnen over gevoelige onderwerpen als immigratie en ongelijkheid, maar politieke ambities heeft hij naar eigen zeggen niet.

Mark Zuckerberg tijdens zijn speech in Harvard vorige maand. ©AFP Nochtans kan actief zijn binnen Facebookgroepen een politieke daad zijn, aldus Zuckerberg. "Veel van de belangrijke zaken die moeten gebeuren moeten wereldwijd worden aangepakt, of het nu gaat om het omgaan met uitdagingen als de klimaatverandering, het stoppen van besmettelijke ziektes of terrorisme. Geen van die dingen kunnen worden aangepakt door één land of door één groep mensen. Er is geen top-downstructuur die dat mogelijk maakt, dus moet het vanop de grond worden opgebouwd", meent Zuckerberg.