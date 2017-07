"Krachtigste kwantumsimulator ter wereld" moet anticiperen op sterk stijgend aantal cyberaanvallen

De Atos Quantum Learning Machine is gebouwd in het Franse Angers en heeft een prijskaartje tussen 100.000 en 1 miljoen euro. "Als we deze simulator op 4 juli in Brussel onthullen", zo stelde Thierry Breton, CEO van Atos, tijdens een persconferentie, "dan is dat omdat het de vijfde verjaardag van de ontdekking van het Higgsbosondeeltje is", wat de Belg François Englert de Nobelprijs fysica opleverde.



Volgens Breton zal de kwantumfysica voor "diepgaande mutaties zorgen, met name op het vlak van de cyberveiligheid, één van de strategische prioriteiten van bedrijven en organisaties. Wij moeten anticiperen op de gevolgen", aldus de Atos-CEO.



Cyberaanvallen zullen de komende jaren op exponentiële manier toenemen, zo is de verwachting. De kost ervan wordt in 2019 geraamd op 2 miljard dollar. Atos wil het fenomeen het hoofd bieden en erop anticiperen, door de "zachte signalen te herkennen die een op handen zijnde aanval aankondigen. Wij hebben algoritmes ontwikkeld die tegelijk de leerprocessen van machines, massale aantallen gegevens, artificiële intelligentie en inlichtingen gebruiken om eerder op die aanvallen te kunnen anticiperen dan te moeten reageren", zei Breton.



Atos is met zo'n 100.000 werknemers in 72 landen een belangrijk ICT-dienstenbedrijf. De jaarlijkse omzet ligt rond de 12 miljard euro.

Meet "Atos Quantum Learning Machine", the highest-performing #quantum simulator in the world #AtosTechDays https://t.co/gPgX0bUOZD pic.twitter.com/WNQSwH0NT8 — Atos(@ Atos) 04/07/17 02:00