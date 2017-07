"Geen vingerafdrukscanner in iPhone 8"

De iPhone 8, zoals het apparaat mogelijk gaat heten, heeft geen fysieke Touch ID-knop meer en een virtuele vingerafdrukscanner blijkt vooralsnog niet haalbaar, schrijft StreetInsider.



Omdat de vingerafdrukscanner nu nog cruciaal is voor onder meer het verifiëren van Apple Pay-betalingen moet Apple met een alternatief komen. Volgens Kuo heeft het bedrijf een oplossing gevonden in de frontcamera. Door er een veel betere lens in te stoppen, wordt nauwkeurige gezichtsherkenning mogelijk.