"Batterij van iPhone 8 en 8 Plus is kleiner dan die van iPhone 7 en 7 Plus"

Volgens Tenaa heeft de iPhone 8 een accucapaciteit van 1821 mAh, terwijl de iPhone 8 Plus zou beschikken over 2675 mAh. Dat is bij beide telefoons ongeveer 7 procent minder dan de voorgangers, want de iPhone 7 heeft een 1960 mAh-accu, terwijl die van de 7 Plus 2900 mAh aan boord heeft.



Leidt dat dan tot een kortere accuduur? Dat is niet duidelijk, en Apple stelt alleszins dat de accuduur ongeveer even lang is.