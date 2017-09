"999 euro: dan mag het toch écht speciaal zijn"

Voor de tiende verjaardag van de iPhone mag het allemaal wat specialer, of valt die nieuwe iPhone toch nog tegen? Dinsdag weten we het, want dan wordt het hebbeding voorgesteld in het Steve Jobs Theater op de Apple Campus in Cupertino. Al bestaat ook daar twijfel over: volgens geruchten zou het de iPhone X worden, waarbij de X voor het Romeinse cijfer tien staat. Een andere naamsuggestie is iPhone Edition, naar analogie met de chiquere Apple Watch Edition.

Nog volgens geruchten - want Apple houdt natuurlijk de lippen stijf op elkaar, terwijl techjunkies zo veel mogelijk te weten proberen te komen - zal het met de nieuwigheden nogal meevallen.