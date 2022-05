► Zwerm mini-drones zweeft zelfstandig door dichtbegroeid bos: handig bij natuurrampen, én oorlogen

Bekijk: zwerm drones navigeert door bamboebos

Op de video zien we een groep van tien drones, elk zo groot als gesloten vuist en lichter dan een blikje frisdrank, manoeuvreren door een dichtbegroeid bamboebos, met soms openingen van slechts tientallen centimeters. Zonder problemen. Maar wat de vlucht echt indrukwekkend maakt is dat er geen menselijke bestuurder of gps bij te pas komt.

De drones communiceren voortdurend met elkaar om in formatie te blijven, leggen de Chinese ingenieurs uit in de video. Elke drone brengt zijn omgeving in kaart met behulp van dieptegevoelige camera’s en deelt die informatie simultaan met de rest van de zwerm. Dat betekent dat als een drone een hindernis tegenkomt, deze gebruik kan maken van de informatie van zijn buren om meteen een nieuwe route uit te stippelen.

Op dezelfde manier kan de zwerm ook een bewegend doelwit blijven volgen. In de video demonstreren de wetenschappers de techniek door iemand door een stuk bos te laten wandelen met verschillende obstakels zoals een groot, wit doek. Telkens wanneer een drone het doelwit uit het oog verliest, wordt het spoor door de rest weer opgepikt.

In het vakblad Science Robotics leggen de onderzoekers uit dat dit gebruikt kan worden door bijvoorbeeld reddingswerkers. “Bij natuurrampen zoals aardbevingen en overstromingen kan de zwerm noodvoorraden zoeken, begeleiden en afleveren bij ingesloten mensen”, schrijven ze. “Bij bosbranden kunnen de wendbare drones snel informatie verzamelen, zonder het risico op menselijke verwondingen.”

Lof en kritiek

Het onderzoek kan in Science Robotics dan ook rekenen op heel wat lof van robotica-experts. “Een kwalitatieve kaart als deze, opgebouwd door een verzameling van verspreide robots, is een knap staaltje techniek”, zegt Jonathan Aitken van de universiteit van Sheffield aan New Scientist. “Om dit vervolgens te koppelen aan een enorm succesvolle navigatie waarbij obstakels en, belangrijker nog, andere leden van de zwerm worden vermeden, is een uitstekende prestatie.”

Enrica Soria, van het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie noemt het dan weer een “opmerkelijke bijdrage aan de robotica-gemeenschap en een belangrijke stap in de toepassing van dronezwermen buiten de omgeving van een labo”.

Er klinkt echter ook kritiek. Elke Schwarz, hoofddocent aan de Queen Mary-universiteit in Londen, specialiseert zich in onderzoek rond militair gebruik van drones en ziet een duidelijk militair potentieel in de video. “Door ongekende en onoverzichtelijke omgevingen kunnen navigeren, bijvoorbeeld, is bijzonder nuttig voor stedelijke oorlogsvoering”, vertelt Schwarz bij technologiesite The Verge. “Ook de techniek om mensen te kunnen ‘volgen’ zie ik gecombineerd worden met dodelijkere drones. Zodat de risico’s voor soldaten op de grond minimaal blijft.”

Drones worden wereldwijd steeds meer ingezet tijdens gewelddadige conflicten. Vorige maand nog beloofden de Verenigde Staten extra ‘kamikazedrones’ aan het Oekraïense leger, die moeten inslaan op de Russische eenheden.