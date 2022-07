Zwemmen er echt vaker haaien bij de kust, of lijkt dat maar zo?

Bij de kusten in tal van landen worden steeds vaker haaien gespot. In de buurt van Barcelona is woensdag een zwemverbod afgekondigd nadat een haai was gesignaleerd. Eerder deze maand overleden twee toeristen in Egypte na een haaienaanval. In New York zijn de voorbije twee weken liefst vijf zwemmers gebeten door een haai. Zwemmen er echt meer bij de kust?

Het korte antwoord is: nee, er zijn niet meer haaien. “Het gaat juist slecht met de haaien, meer dan een derde van de soorten wordt met uitsterven bedreigd”, zegt haaienonderzoeker Guido Leurs.

Het is mogelijk dat klimaatverandering invloed heeft op de zwemgebieden van de haai, waardoor we het beest vaker zien. “Door de opwarming van de zee veranderen de plekken waar warm water stroomt. Het kan zijn dat de haaien daardoor op een andere plek gaan zwemmen”, zegt Leurs. Maar dat is er zeker niet de oorzaak van dat we steeds meer foto’s en filmpjes van haaien bij de kust zien.

Volgens Leurs lijkt het alsof het aantal haaien toeneemt door twee factoren. “Ten eerste maken mensen steeds meer gebruik van de zee. Hierdoor is de kans groter dat mensen een haai spotten en ermee in contact komen.” Daarnaast speelt het toenemende gebruik van smartphones en sociale media een grote rol. “Hierdoor is het veel makkelijker om snel een foto of filmpje van een haai te maken en deze te delen.” Wat volgens Leurs ook meespeelt is dat veel mensen een haai als een eng dier zien. Als het beest dan een keer een mens bijt, is dat meteen groot nieuws.

Zwemverbod

De afgelopen tijd doken er regelmatig beelden op van haaien dicht bij de kust. Woensdag werd bij vier stranden in de buurt van Barcelona een zwemverbod uitgeroepen nadat er een haai was gezien. Dat was al de tweede keer deze maand dat zo’n dier werd gespot in de buurt van de Costa’s. Eerder deze maand kwamen twee toeristen om het leven in het Egyptische Hurghada na een haaienaanval. Het eerste slachtoffer verloor een arm en een been en overleed in de ambulance. Het tweede slachtoffer werd enkele uren later aangetroffen. Zij was ook aan haar verwondingen overleden.

Een surfer is vorig jaar voor het strand van Morro Bay in de Amerikaanse staat Californië overleden als gevolg van wat zo goed als zeker een haaienaanval was. In het gebied in Californië waar de surfer om het leven kwam, werd voor het laatst in januari 2019 iemand door een haai aangevallen en verwond.

Voor de kust van Long Island, in de Amerikaanse staat New York, zijn de voorbije twee weken liefst vijf zwemmers gebeten door een haai. Ze kwamen er allemaal met lichte verwondingen van af, maar de schrik zit er wel in. “Niet nodig”, zegt Christopher Paparo, hoofd van de Stony Brook Universiteit. Hij vermoedt dat de slachtoffers door een zandtijger-, zandbank- of schemerhaai werden gebeten. “Dat zijn geen haaien die mensen aanvallen. Wellicht beten ze de zwemmers per ongeluk, tijdens hun jacht op vissen. Deze haaien hebben niet de tanden of de kaakstructuur waarmee ze een mens kunnen opeten.”