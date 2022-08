Zuid-Korea stuurt sonde richting maan: startschot van een krankzinnig ‘maanjaar’

Begin juli werd Danuri (‘Geniet van de maan’) naar de lanceerbasis in Florida gevlogen. Lange rijen mensen uit het thuisland zwaaiden haar uit. “Iedereen hier is erg blij en opgewonden”, zei planetair geoloog Kyeong-ja Kim, betrokken bij de missie, tegen vakblad Nature.

Danuri, zoals de sonde ook wel heet, heeft vijf wetenschappelijke instrumenten aan boord, waaronder een camera die het maanoppervlak kan bekijken in gepolariseerd licht, zodat deze de grootte en dichtheid van het stof en steen op de maan in kaart kan brengen. Ook bevat de sonde een camera die speciaal ontworpen is om foto’s te maken van gebieden op de maan waarop geen direct zonlicht schijnt.

Krankzinnig maanjaar

De lancering is de tweede keer dit jaar dat een missie richting de maan vertrekt. Eerder vloog een Amerikaanse sonde met de naam Capstone al richting onze kosmische metgezel. Die moet de baan testen van een gepland toekomstig ruimtestation bij de maan.

De lanceringen vormen de eerste twee startschoten van wat een ronduit krankzinnig maanjaar belooft te worden. Zo gaat de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA dit jaar naar verwachting zijn eerste Artemis-missie lanceren, een onbemande testmissie voor de toekomstige terugkeer van mensen op het maanoppervlak. Daarnaast staan komend jaar nog ongeveer tien missies in de boeken, van verschillende bedrijven, en van landen als Rusland, Japan, de Verenigde Arabische Emiraten en (begin 2023) India.

De doelen zijn daarbij lang niet altijd puur wetenschappelijk. Een succesvolle maanmissie is bovenal een kwestie van technologisch spierballenvertoon, een prestatie die prestige oplevert. Zo ziet Zuid-Korea Danuri niet alleen als een manier om wetenschappelijke meetgegevens te verzamelen, maar nadrukkelijk ook als een eerste stap op weg naar een grotere invloed van het land in de ruimte.

Mislukte pogingen

Tussen alle nieuwe maanmissies zitten bovendien plannen voor daadwerkelijk onbemande landingen op het oppervlak, een prestatie die nog veel complexer is dan een sonde in een baan om de maan afleveren.

Tot nog toe ondernamen slechts drie landen succesvol zo’n maanlanding: de VS, de Sovjet-Unie en China. Alle andere pogingen mislukten, ook recent nog. Zo sneuvelden in 2019 onbemande maanlanders van onder meer Israël en India. Dat laatste land bereidt met maanmissie Chandrayaan-3 nu een nieuwe poging voor. Al stelde het de lancering onlangs wel uit: van augustus 2022 naar begin 2023.

Ondertussen broedt Japan met zijn Smart Lander for Investigating the Moon, gepland voor lancering later dit jaar, op de overtreffende trap. Het land wil zijn voertuig op de centimeter nauwkeurig afleveren op het maanoppervlak. Bij succes wordt het de meest nauwkeurige maanlanding uit de geschiedenis van de mensheid.