Zonnescherm van ruimtetelescoop James Webb succesvol uitgeklapt, maar nog geen tijd voor champagne

Dat schild, zo groot als een tennisveld, bestaat uit vijf flinterdunne laagjes die zich nog het best laten vergelijken met de binnenkant van een zak chips. Tijdens het uitvouwen hadden ze daarom kunnen scheuren, zo was de angst. Alles verliep echter volgens het boekje.

Zonder zonneschild kan de telescoop niet werken. Webb wil verder het heelal in kijken dan welke andere telescoop ook, maar licht afkomstig uit de diepe ruimte wordt onderweg uitgebreid. Zichtbaar licht, met een kortere golflengte, transformeert zo in warmtestraling, met een langere golflengte. Het schild zorgt dat de kakofonie van storende warmtestraling afkomstig van (vooral) de zon verstomt. Zou Webb op de aarde staan, dan zou deze gevoelige telescoop de warmtestraling van een hommel kunnen meten op het oppervlak van de maan.

Een NASA-animatie van het uitvouwen en op spanning zetten van het zonneschild van de James Webb Telescoop. Beeld AP

De telescoop moet spannende ontdekkingen doen over het heelal waarin wij leven. Hij kan bijvoorbeeld kijken naar de allereerste sterrenstelsels en de chemische samenstelling meten van de atmosferen van verre exoplaneten, werelden die draaien om een andere ster dan de zon. Op die manier kunnen astronomen bepalen welk weer het daar is, en zélfs of op zo’n planeet (misschien) leven bestaat.

Na een geschatte 40 miljoen werkuren, geleverd door duizenden ingenieurs uit veertien landen, kon het missieteam sinds de lancering op Eerste Kerstdag slechts achterover leunen en duimen dat alles goed zou gaan. Om in de Europese Arianeraket te passen die de telescoop naar de ruimte bracht, was Webb als een soort origamiwerkje opgevouwen. Eenmaal gelanceerd, moest hij daarom niet alleen naar zijn bestemming reizen, anderhalf miljoen kilometer van de aarde, maar ook al zijn onderdelen uitklappen.

James Webb, toen hij nog op de grond stond. Onderaan de vijf lagen van het zonneschild. Elke laag houdt de warmtestraling een beetje meer tegen, zodat de spiegel ongestoord het licht uit de diepste delen van de kosmos kan plukken. Beeld AFP

Bij dat takenlijstje is nu het eerste, en lastigste, vinkje gezet. Van de 344 vooraf vastgestelde single point failures – oftewel fouten die de hele missie van Webb kunnen lamleggen – is nu driekwart gepasseerd.

Ook eerder was al goed nieuws. Doordat de telescoop weinig brandstof heeft verbruikt bij de lancering is de verwachtte missieduur bijgesteld naar meer dan 10 jaar (was oorspronkelijk 5 tot 10 jaar).

De champagne mag dus koud worden gezet, maar de fles mag nog niet open. Het uitklappen van de secundaire spiegel die licht naar de meetinstrumenten weerkaatst, staat gepland voor woensdagmiddag. En vanaf 13 januari begint men aan de hoofdspiegel. Bij al die stappen kan nog iets misgaan.