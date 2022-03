‘Zonder overdrijven één van de mooiste houten scheepswrakken ooit’: schip na meer dan 100 jaar onder het ijs teruggevonden

De Endurance is na 1915 niet meer gezien en eerdere zoektochten naar het scheepswrak leverden niets op. Voor de expeditie Endurance22, die vorige maand begon, was voor vertrek een gebied in de Weddellzee aangemerkt als zoeklocatie. Het schip is daar gevonden op 3.008 meter diepte.

Op vrijgegeven beelden van de onderzoekers is te zien dat het schip na ruim een eeuw nog altijd in uitstekende staat is. Zo is bijvoorbeeld het opschrift Endurance nog duidelijk te lezen op de boeg van het schip. “Zonder overdrijving is dit één van de mooiste houten scheepswrakken die ik ooit heb gezien”, zegt zeearcheoloog Mensun Bound aan de BBC. Het schip wordt beschermd als een historische plek en monument onder het Antarctisch Verdrag. Dat betekent dat het wrak niet mag worden aangeraakt of verstoord bij het onderzoek of het maken van beelden.

Beeld Falklands Maritime Heritage Trust

“Het moment dat de camera’s de naam van het schip registreerden, was verbijsterend”, aldus de ervaren geograaf John Sears, de leider van de missie. “De ontdekking van het wrak is echt een ongelooflijke prestatie. We werken in moeilijke omstandigheden, vechtend tegen sneeuwstormen, temperaturen tot -18 graden en tegen het ijs in de oceaan dat voortdurend verschuift. We hebben bereikt wat veel mensen als onmogelijk beschouwden.”

De Endurance vertrok eind 1914 vanop het Britse eiland Zuid-Georgia, in de zuidelijke Atlantische Oceaan, voor de Trans-Arctische Expeditie. Shackleton wilde als eerste Antarctica over het land oversteken, van de Weddellzee naar de Rosszee, via de Zuidpool, maar zijn schip bereikte het land nooit. Het kwam in januari 1915 vast te zitten in het ijs.

De opvarenden bleven maandenlang aan boord, maar besloten in oktober het schip te verlaten omdat het werd kapot gedrukt door het ijs. Met reddingsboten wisten zij het onbewoonde Elephanteiland te bereiken. Shackleton en vijf anderen maakten vervolgens in een van de bootjes de reis naar Zuid-Georgia, waar ze hulp konden inschakelen voor de achterblijvers. Het schip zonk in november 1915.

Beeld Falklands Maritime Heritage Trust

De onbemande onderwaterrobot SA Agulhas II waarmee de Endurance is gevonden. Beeld AFP