Zoetstoffen kunnen toch een impact hebben op uw bloedsuikerspiegel

In het vakblad Cell melden onderzoekers dat sommige zoetstoffen een invloed kunnen hebben op de bloedsuikerspiegel en het microbioom, de bacteriegemeenschap in onze darmen.

De wetenschappers verdeelden 120 proefpersonen in zes groepen. De proefpersonen in vier groepen consumeerden gedurende twee weken de zoetstoffen aspartaam, stevia, sacharine of sucralose. Twee groepen dienden als controle. Alle deelnemers legden geregeld een tolerantietest voor glucose af; die test meet wat er met de bloedsuikerspiegel gebeurt na het drinken van een suikerhoudend drankje. Bij de mensen die sacharine en sucralose hadden geslikt, ging de bloedsuikerspiegel meer de hoogte in.

“Algemeen geldt: hoe minder de bloedsuikerspiegel sterk stijgt en daalt, hoe beter”, zegt voedingsdeskundige Michael Sels (UZA). “Steile pieken vragen veel van het lichaam, dat dan snel veel insuline moet produceren. Die reactie kan mettertijd stroever verlopen, met een verhoogd risico op ziektes zoals diabetes type 2 tot gevolg.” Al wijst Sels erop dat de korte duur van de studie niet toelaat om uitspraken te doen over de gezondheidsimpact van langdurige consumptie van sacharine en sucralose.

Bacterievrije muizen

De onderzoekers stelden ook veranderingen vast in de bacteriegemeenschap in de darmen van de proefpersonen, en in de stofjes die die bacteriën produceren.

Maar liggen die veranderingen ook aan de basis van de veranderingen in het suikermetabolisme? Om dat te testen transplanteerden ze het microbioom van de proefpersonen naar de darmen van bacterievrije muizen. Daarop stelden ze vergelijkbare veranderingen in het suikermetabolisme van de muizen vast. “Mooi onderzoek dat doet vermoeden dat de veranderingen in het microbioom wel degelijk een rol spelen bij de hogere bloedsuikerspiegels”, meent Sels.

Niet alle proefpersonen reageerden op dezelfde manier op de zoetstoffen, en enkel het microbioom van de mensen die de heftigste reactie vertoonden had bij muizen eenzelfde effect. Dat wijst er volgens de onderzoekers op dat de impact van zoetstoffen verschilt van persoon tot persoon. “We zijn de impact van het microbioom op onze gezondheid nog volop aan het ontrafelen”, zegt Sels. “Misschien slagen we er in de toekomst in om ziektes zoals diabetes te voorkomen en te behandelen door het microbioom te beïnvloeden.”

Goed nieuws

Verandert dit iets aan het gangbare advies over gebruik van zoetstoffen? Volgens voedingsdeskundige Patrick Mullie (VUB) niet. Hij wijst er om te beginnen op dat de studie ook laat zien dat stevia en aspartaam géén effect hebben. “Dat zijn de meest gebruikte zoetstoffen, en dat is dus eigenlijk goed nieuws”, zegt Mullie.

De onderzoekers beklemtonen dat hun resultaten geen reden zijn om uw kunstmatig gezoet dessert weg te kieperen. “Zoetstoffen blijven sowieso een betere keuze dan suiker, dat veel grotere schommelingen van de bloedsuikerspiegel kan veroorzaken en bovendien wél calorieën bevat”, stelt Mullie. “Overgewicht en obesitas zijn belangrijkere risicofactoren voor ziektes zoals diabetes type 2 dan schommelingen van de bloedsuikerspiegel.”

Als zoetstoffen al een nadelig effect zouden hebben, dan is dat volgens Mullie eerder indirect. “Ze houden onze hang naar zoetigheid in stand en verhogen zo het risico op overgewicht.”