Zo voorkom je kakkerlakken in huis: ‘Ze zijn dol op warme en vochtige omgevingen’

Als we Rentokil Pest Control BeLux vragen hoeveel Vlamingen of Belgen last hebben van kakkerlakken, moet de dienstverlener ons het antwoord schuldig blijven. “Moeilijk te zeggen, omdat er verschillende firma’s bestaan die ongedierte bestrijden”, zegt marketingmedewerker Dominique Debie. “Bovendien is het nog steeds een groot taboe, waar mensen niet makkelijk iets over zeggen tegen de buitenwereld. Wanneer ze dat wel doen, is het probleem vaak al geëscaleerd waardoor het langer kan duren vooraleer de plaag opgelost raakt.”

Niet seizoensgebonden

De opwarming van de aarde speelt in de kaart van kakkerlakken. “Ze houden van warme en vochtige omgevingen. Maar met dit klimaat, met zachte winters en zeer warme zomers, hebben we wel degelijk vaker last van de Duitse kakkerlakken die uitsluitend binnen leven. Trouwens, het hele jaar door krijgen we aanvragen. Het is niet meer seizoensgebonden. Zowel de winter als de zomer zijn de laatste jaren ideaal om kakkerlakken voort te laten leven. Door de verwarming kan hun cyclus zich voortzetten tijdens de koudere winterdagen.”

Het gewijzigde klimaat doet de kans dat we thuis ooit op kakkerlakken botsen, toenemen. Ze vervolgens wegkrijgen is allesbehalve evident. “Kakkerlakken leven al 200 miljoen jaar op deze planeet en weten zich steeds aan te passen. Ze planten zich extreem snel voort, kunnen zich goed verstoppen, zijn alleseters. De ontwikkeling van een eitje tot een volwassen kakkerlak varieert van 40 tot 90 dagen. Eén eipakketje bevat 30 eitjes. Er zijn verschillende doe-het-zelfmiddeltjes – zoals sprays, gels of kleefplaten - beschikbaar bij tal van winkels, maar aangezien kakkerlakken zich zo goed kunnen verstoppen en zich zo snel voortplanten, is het voor een leek moeilijk om ze volledig te verdelgen en kan je beter een beroep doen op een professionele ongediertebestrijder.”

Voorkomen is beter dan genezen

Omdat verdelgen moeizaam verloopt, is het natuurlijk nog beter om kakkerlakken in huis te voorkomen. “Sluit toegangspunten zoals kieren en spleten af. Zorg dat ze geen toegang tot voedsel en water krijgen. Ruim afval en gemorst voedsel of drinken op”, zijn enkele tips van Debie om de door voedsel, water en onderdak aangetrokken diertjes buiten te houden.

“Kakkerlakken zijn nachtdieren, dus overdag verbergen ze zich vooral in naden en kieren in wanden, achter plinten of stopcontacten. Dankzij hun afgeplatte lichaam kunnen ze makkelijk van de ene kamer of woning naar de andere gaan.”

Ziekteverspreiders

Dat de keuken hun geliefkoosde ruimte is, is logisch. Daar vinden kakkerlakken het meeste water en voedsel. En precies in die ruimte moeten we ze vermijden. “Kakkerlakken zijn schadelijk voor de gezondheid. Ze bevuilen en besmetten plaatsen waar eten wordt bewaard, zoals het werkblad en de oven, met hun uitwerpselen.” We hebben dus alle reden om ze smerig te vinden. Want ze brengen ziektes mee: salmonella, dysenterie, voedselvergiftiging en tyfus. “Hun uitwerpselen kunnen ook eczeem en astma veroorzaken.”

De ziekteverspreidende insecten treffen we bij ons in verschillende soorten aan. “De Duitse kakkerlak is de meest voorkomende soort in België. Die is bruin van kleur en een absolute alleseter. In tijden van voedselschaarste eten ze zelfs elkaar op.”

Maar hoe ongewenst we ze ook achten, zoals elk levend organisme zijn kakkerlakken op een of andere manier ook nuttig op aarde. “Kakkerlakken zijn opruimers van de natuur. De Duitse, Amerikaanse en Oosterse kakkerlak is schadelijk voor de mens, maar de meeste soorten leven buiten en ruimen hout, bladeren en dergelijke op. Kakkerlakken dienen ook weer als voedsel voor andere diersoorten, waardoor ze een rol spelen in het ecosysteem.”