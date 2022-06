Zijn wij het wel waard om homo sapiens te heten?

Homo sapiens, zo noemen wij onszelf. Letterlijk: de denkende of verstandige mens, wat suggereert dat wij als soort slimmer zijn dan andere soorten van het geslacht homo. Maar dat vinden sommige wetenschappers niet meer stroken met de meest recente bevindingen.

Een van die wetenschappers is de zopas benoemde Leidse hoogleraar ‘Hominin Diversity Archaeology’ Marie Soressi, zo meldt de Nederlandse wetenschapssite scientias.nl. Haar recente openbare rede die haar hoogleraarschap inwijdt, gaf ze de titel: ‘Homo sapiens is te arrogant, noem ons liever homo faber, de mens die gereedschap maakt’.

Niet dat Soressi van het type is dat ‘de moderne mens’ per definitie een blaaskaak vindt. Maar als archeoloog gespecialiseerd in het geslacht homo heeft ze in haar onderzoek te vaak vastgesteld hoe de homo sapiens van vroeger helemaal niet slimmer was dan de neanderthaler met wie onze soort 5.000 jaar samenleefde in Europa.

Hoe het komt dat de neanderthaler 40.000 jaar geleden verdween en wij het wel haalden, is nog altijd een raadsel. Maar niets wijst erop, zo benadrukt Soressi, dat dat was omdat wij inventiever waren.

Zo onthulde Soressi in 2013 dat de neanderthalers de eerste gespecialiseerde gereedschappen van beenderen in Europa maakten. En die gereedschappen, waarmee deze soort 50.000 jaar geleden huiden bewerkte, lijken heel erg op de werktuigen die we nog altijd gebruiken voor leerbewerking. Ook maakte de analyse van het neanderthalergenoom duidelijk dat zij zich met homo sapiens samen voortplantten. Homo sapiens deelt dus genen met homo neanderthalensis.

COMPLEXE WERKTUIGEN

Nog meer recent onderzoek weerlegt steeds meer de karikatuur van de domme, lompe neanderthaler en de slimme, superieure homo sapiens. Daarom bepleit Soressi om ‘homo sapiens’ in ‘homo faber’ te veranderen. Niet omdat ‘wij’ beter waren in gereedschap maken, want daar is geen bewijs voor. Wel, zo redeneert Soressi, omdat werktuigen maken al heel lang iets typisch is in de hele menselijke evolutie.

Of haar voorstel navolging krijgt, lijkt weinig plausibel. Maar ze is zeker niet de enige wetenschapper die ontdekte dat homo sapiens minder verschilde van de neanderthaler dan gedacht. Zo kreeg Veerle Rots, professor archeologie aan de Universiteit van Luik, deze week de prestigieuze Francqui-prijs voor de humane wetenschappen 2022 voor baanbrekend onderzoek naar stenen werktuigen in het paleolithicum.

Ook zij stelde vast dat de neanderthaler een stuk innovatiever was dan tot nu werd aangenomen en misschien toch niet zo verschillend van de vroegmoderne mens. Met haar onderzoekslaboratorium TraceoLab ontwikkelde Rots de grootste referentiecollectie gereedschappen ter wereld en bouwde ze een robuuste methode uit om op basis van microscopische slijtagesporen in werktuigen het menselijk leven in de prehistorie bloot te leggen.

“Het leert ons dat de neanderthaler strategischer kon denken dan gedacht en al in staat was complexe werktuigen te maken”, zegt Rots. Of, zoals Soressi het verwoordt: “Wij zijn wie we zijn dankzij al onze voorgangers, onder wie de neanderthaler.”