Zijn oortjes schadelijk voor mijn gehoor? ‘Er bestaat niet zoiets als een veilige koptelefoon’

Of u nu telefoongesprekken voert, deelneemt aan Zoom-vergaderingen, naar muziek luistert of TikToks bekijkt: koptelefoons maken waarschijnlijk deel uit van uw dagelijks leven. Maar wat voor schade richten ze aan? En zijn oortjes, die dichter bij het binnenoor zitten dan andere soorten koptelefoons, schadelijker voor uw gehoor?

Het idee dat oortjes schadelijker zijn is onjuist, zegt Cory Portnuff, audioloog aan de University of Colorado Hospital. “De misvatting komt voort uit de gedachte dat een oortje, omdat het dieper in je oor zit, meer schade aanricht dan iets dat verder weg zit.” Het is logisch dat we denken dat oortjes slechter zijn, omdat ze geluiden rechtstreeks in de gehoorgang sturen, zegt hij, terwijl koptelefoons die over of op het oor zitten geluid van een grotere afstand afgeven. “Maar waar het echt om gaat, is het volume bij je trommelvlies, niet waar het vandaan komt.”

Luide omgeving

Als je gehoorschade probeert te voorkomen als je een koptelefoon gebruikt, “is er een makkelijke vuistregel”, zegt Portnuff. “Die heet ‘80 voor 90’: je kunt veilig luisteren op 80 procent van het maximale volume voor een totaal van 90 minuten per dag.” Als je op een stiller niveau luistert, krijg je meer tijd, als je op een luider niveau luistert, krijg je minder tijd. Als je luistert op 60 procent van het maximale volume of lager, “kun je over het algemeen de hele dag veilig luisteren, elke dag”, voegt hij eraan toe.

De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zeggen dat het volume van persoonlijke luisterapparatuur gemiddeld tussen 105 en 110 decibel ligt. Bij 80 procent van het hoogste volume, ongeveer 85 decibel, zou het geluid vergelijkbaar zijn met dat van een grasmaaier of van het stadsverkeer vanuit een auto. De CDC merken op dat u, om gehoorverlies door lawaai te voorkomen, langdurige blootstelling aan omgevingsgeluiden van meer dan 70 decibel (zoals van een wasmachine) moet vermijden. Maar omgevingsgeluiden van 60 decibel of lager (zoals van een normaal gesprek of het gezoem van een airco) veroorzaken doorgaans geen gehoorschade.

Daniel Fink, gehoorspecialist en voorzitter van The Quiet Coalition, een non-profit die zich inzet voor het verminderen van de effecten van lawaai op de gezondheid, is minder toegeeflijk in zijn aanbevelingen. “Er bestaat niet zoiets als een veilige koptelefoon”, zegt hij, vooral omdat veel mensen het volume harder moeten zetten om te compenseren voor de luide omgeving.

Overstemmen

Als je ergens een koptelefoon gebruikt waar het erg lawaaierig is en “je de muziek kunt horen of de woorden kunt verstaan die worden gezegd, heb je het volume waarschijnlijk hoog genoeg gezet om het omgevingslawaai te overstemmen”, zegt Fink. “Dat betekent dat het luistervolume waarschijnlijk boven 80 decibel ligt. Dan geef je jezelf genoeg geluidsdruk, genoeg decibel, om je gehoor te beschadigen.”

Om achtergrondlawaai te bestrijden zonder het geluidsniveau te verhogen, raadt zowel Portnuff als Fink aan om een koptelefoon te kiezen die achtergrondlawaai blokkeert. Oortjes die goed passen en geluiden van buitenaf onderdrukken, ‘over-ear’-koptelefoons of elk luister­apparaat met noise canceling-technologie zijn goede opties.

Portnuff: “Het beste wat je kunt doen, is letten op het lawaai rondom en hoe dat het geluid beïnvloedt dat je oren bereikt. Sommige smart­phones of koptelefoons waarschuwen je als het volume boven het aanbevolen niveau komt.”

Onthoud dus dat volume boven alles telt. Fink: “Luister op een zo laag mogelijk niveau waarop je kunt horen waar je naar wilt luisteren. En als het hard klinkt, is het ook echt te hard.”