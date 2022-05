Zijn er verschillen tussen een mannen- en een vrouwenbrein?

We streven naar gelijke behandeling voor mannen en vrouwen, maar biologisch zijn we niet hetzelfde. Draagt gelijke behandeling dan wel bij aan meer gelijkheid?

“De hersenen van mannen en vrouwen zijn niet hetzelfde. Een vrouwenbrein is gemiddeld kleiner en heeft minder hersencellen”, vertelt neurowetenschapper Iris Sommer. “Maar de hersencellen van vrouwen hebben meer verbindingen en een hogere verbranding.”

Anders gezegd: ze werken harder. Sommer: “Een vrouwenbrein heeft daarom een vergelijkbare capaciteit. We zien dan ook geen verschil in intelligentie.”

Meisjes komen gemiddeld eerder in de puberteit dan jongens. De hoge concentratie hormonen tijdens de puberteit heeft invloed op hun brein en dus ook op hun gedrag. Meisjes beheersen gemiddeld eerder vaardigheden als plannen en zelfbeheersing.

Sommer: “Jongens krijgen deze vaardigheden uiteindelijk ook, maar juist in het laatste jaar van het lager onderwijs en de eerste jaren van de middelbare school hebben ze een achterstand ten opzichte van meisjes van hun leeftijd. Het gevolg is dat ze vaker blijven zitten en, ernstiger, vaker school verlaten zonder diploma.”

Beloning

Ook op volwassen leeftijd zijn er verschillen te zien. Daarbij spelen de geslachtshormonen weer een grote rol. Ze stimuleren namelijk de aanmaak van een belangrijke boodschapperstof in het brein: dopamine, de boodschapperstof van het beloningscircuit.

Zowel het mannelijke hormoon testosteron als het vrouwelijke oestrogeen stimuleren de aanmaak van dopamine, maar testosteron doet het net wat sterker dan oestrogeen. Hoe meer testosteron, hoe harder dat beloningscircuit werkt, en hoe harder we willen lopen om het uiteindelijke doel – sociaal aanzien, vaak uitgedrukt in geld – te behalen, aldus Sommer. “Mannen zijn meer dan vrouwen bereid om risico’s op de koop toe te nemen om dat doel te bereiken.”

Volgens Sommer blijkt uit onderzoek dat vrouwen en meisjes gemiddeld vriendelijker zijn dan mannen en jongens, maar ook neurotischer. “Vrouwen zien meer beren op de weg en twijfelen eerder aan hun eigen kunnen. Mannen en vrouwen zijn gemiddeld even intelligent, ze hebben, laten we zeggen, een IQ van 100. Vraag je mannen om hun IQ in te schatten, dan zitten ze daar gemiddeld wat boven, 110. Vrouwen zitten daar juist wat onder: 90. In sollicitaties zullen mannen zich daardoor beter en duurder verkopen.

“Gelijke behandeling zorgt dus niet in alle gevallen voor gelijkheid. Op de middelbare school zouden we jongens misschien meer zij-instroommogelijkheden moeten bieden”, zegt Sommer. Ze kunnen dan bijvoorbeeld na een wat lager schooladvies wellicht later alsnog een niveau hoger instromen.

“En op de werkvloer is het goed om rekening te houden met de neiging van sommige vrouwen om zichzelf te onderschatten. Door mannen en vrouwen altijd gelijk te behandelen, doen we beide geslachten tekort.”