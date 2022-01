Zelfs China ziet uitbraken van omikron: voor de harde aanpak is het vermoedelijk te laat

Chinezen zijn opgeroepen om buitenlandse atleten te mijden, maar dat zal de omikronvariant niet meer buiten de deur houden. Twee steden, Tianjin en Henan, hebben de eerste besmettingsgevallen ontdekt, en vermoedelijk is het al te laat om een uitbraak nog op de harde Chinese manier de kop in te drukken.

China kampt met een eerste uitbraak van omikron, kort voor de Chinese Nieuwjaarsvakantie en de Winterspelen. Na de ontdekking van veertig omikrongevallen afgelopen weekend in de havenstad Tianjin dook de variant maandag op in een tweede provincie. Volgens een Chinese viroloog wordt het moeilijk de uitbraak nog onder controle te krijgen, wat vragen oproept over het zerocovidbeleid.

De eerste omikronuitbraak in China begon zaterdag in Tianjin, een stad van 14 miljoen inwoners zo’n 100 kilometer ten oosten van Beijing. Een 10-jarige scholier en een 29-jarige medewerker van een naschoolse opvang testten positief toen zij zich met lichte klachten bij een arts meldden. Door contactonderzoek en massatesten werden tijdens het weekeinde veertig gevallen opgespoord.

Reizen

Het stadsbestuur van Tianjin greep meteen hard in: alle inwoners werden in twee dagen tijd getest, en kregen een verbod de stad te verlaten, tenzij voor noodzakelijke reizen en met toestemming van hogerhand. Het treinverkeer naar Beijing werd stilgelegd. Maar maandag doken twee omikrongevallen op in Henan, 500 kilometer verderop. Het virus was daar terechtgekomen via een student die op 28 december van Tianjin naar Henan reisde.

De tijdslijn toont aan dat de omikronvariant in China zich al bijna twee weken onder de radar heeft kunnen verspreiden. Het Center for Disease Control and Prevention van Tianjin gaf op een persconferentie toe dat ‘het mogelijk is dat verspreiding in de gemeenschap al enige tijd gaande is’. Tussen Tianjin en Beijing wordt normaal intensief gependeld.

De Chinese viroloog Chang Rongshan zei tegen commerciële media dat Tianjin ‘de gouden periode’ voor het indammen van een uitbraak (de eerste week) heeft gemist. Hij voorspelde dat het moeilijk zou worden deze uitbraak onder controle te brengen met de gebruikelijke strategie van gerichte lockdowns, contactonderzoek en massatesten.

De Chinese autoriteiten houden resoluut vast aan een zerocovidstrategie, en staatsmedia kondigden maandag ‘een strijd tegen omikron’ aan. Het stadsbestuur van Beijing maande inwoners om afstand te houden van wagens waarin atleten van de luchthaven naar de ‘Olympische bubbel’ worden vervoerd. Als ze in een ongeluk met Olympische voertuigen betrokken zouden raken, moeten ze afstand houden en wachten op professionele hulpverleners.