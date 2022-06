Ze grijnst haar blokjes bloot en doet mij denken aan de ijzeren maagd

Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen.

In ons huis stapelt girlpower zich op aan een schrikwekkend tempo. Mijn jongste dochter (9) laat mij sleutelhangers zien met het portret van een vos, een ananas en een flamingo. Trots legt zij uit hoe zij die zelf gemaakt heeft. We zijn het erover eens dat de flamingo het best gelukt is.

Mijn oudste dochter (15) is een roeister. Zij heeft brede schouders, een gebruinde huid en blokjes die je toegrijnzen met staalharde lieftalligheid. Zij wint meestal bij Exploding Kittens en daagt mij uit voor een partijtje armworstelen. Ik beroep mij op mijn muisarm en ontwijk de confrontatie. Zij klimt nu gezwind naar de top, terwijl het met mij vooral nog bergaf kan gaan.

Het zal wel vaderliefde heten dat ik dat prima vind.

Ze draagt topjes met tegenstrijdige boodschappen, zoals Après-toi en Girls to the front. Het bovenlijfje dat de navel bloot laat, is mij een doorn in het oog. Obey, staat er als merknaam in koeien van letters op de borst. Dat durf ik te misbruiken, als ze het vertikt om de vaatwasser uit te ruimen. “Je weet toch wat obey betekent?”, vraag ik dan. Maar dat vindt zij dad humour.

Mijn dochters hebben over alles een mening, die steeds minder noodzakelijk overlapt met de mijne. Neem nu de zaak Heard vs. Depp. Zelf vind ik bewijs van cruciaal belang, als master in de rechten met een diploma waarop onderhand wat schimmel staat. Ik gruw van de mogelijkheid dat iemand op grond van roddels en laster kapot wordt gemaakt. “De vereiste om beschuldigingen te staven,” doceer ik, “onderscheidt ons van de heksenjachten in de donkere middeleeuwen.”

Mijn jongste dochter heeft al gehoord van heksenjachten. “Ze gooiden ze in het water”, zegt ze verontwaardigd. “Bleven ze drijven, dan waren het heksen. Verdronken ze, dan was hun onschuld bewezen. Daar waren ze natuurlijk vet mee.”

Mijn oudste is niet onder de indruk. Ondanks haar zwak voor jongens met blonde krullen, sluimert in haar reeds de opvatting dat mannen moeten branden. “Het is niet zo erg,” vindt ze, “als er af en toe eentje per ongeluk wordt opgeofferd. Je wil niet weten hoeveel onschuldige vrouwen er in het verleden het slachtoffer zijn geworden.”

Ze grijnst haar blokjes bloot en doet mij denken aan de ijzeren maagd, dat marteltuig dat gelukkig fictief schijnt te zijn. De rust daalt neer wanneer zij naar school zijn vertrokken. Ik luister naar Unknown Pleasures van Joy Division.

De lange nekken van giraffen, verneem ik intussen uit een wetenschapsmagazine, hebben niet alleen te maken met voedsel maar ook met seks en kopgevechten. Ik lees: ‘In dit tijdvak verspreidden de graslanden zich. In het kielzog daarvan bloeiden onder meer slurfdieren, vroege varkens en giraffen.’

Alles heeft altijd te maken met seks, maar het bloeien van slurfdieren vind ik prachtig.