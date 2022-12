WWF waarschuwt voor mislukking VN-top: ‘In plaats van vooruit gaan we achteruit’

Deze COP15 moest het equivalent van het klimaatakkoord van Parijs opleveren, maar dan voor de biodiversiteit. Liggen we daarvoor op koers?

Stuyck: “Helaas niet. De bedoeling was dat landen concrete doelen zouden afspreken om het verlies aan soorten en natuur om te buigen, zodat we in 2030 in een ‘natuurpositieve’ wereld zouden leven, waarin het met de biodiversiteit beter is gesteld dan vandaag. De agenda aan het begin van de top was vrij ambitieus, maar is gaandeweg alleen maar afgezwakt.

“Donderdag (vandaag) komen de milieuministers toe, en we staan nog nergens. Bijna 1.400 passages in de tekst staan nog ter discussie. Dat er behalve de Canadese premier Justin Trudeau geen enkele regeringsleider present tekent, toont ook al aan dat het thema biodiversiteit onvoldoende serieus wordt genomen.”

Een van de centrale doelstellingen was om tegen 2030 30 procent van de natuur te beschermen. Zal dat lukken?

“Dat is nog niet zeker. We zitten nu aan ongeveer 12 procent beschermde natuur. Die 30 procent is volgens natuurorganisaties en wetenschappers wat minimaal nodig is om de verdere achteruitgang van soorten te stoppen. Maar landen willen niet het risico lopen om door te veel natuur te beschermen hun economische ontwikkeling op de helling te zetten. Van regenwoud dat je beschermt kan je bijvoorbeeld geen soja- of palmolieplantages meer maken. Terwijl er natuurlijk ook economische ontwikkeling zonder verdere aantasting van natuur mogelijk is.”

Een belangrijk discussiepunt is hoeveel industrielanden bereid zijn te betalen aan ontwikkelings- en groeilanden, in ruil voor de bescherming van hun rijke biodiversiteit.

“Het is normaal dat landen waar de biodiversiteit het hoogst is een compensatie vragen om die te beschermen. Verschillende rijke landen verzetten zich daar echter tegen, niet beseffend dat ze aan de tak zagen waarop ze zelf zitten. Ook onze economieën zijn afhankelijk van goed functionerende ecosystemen. We becijferden dat er een gat van 700 miljard dollar gaapt tussen wat nu naar biodiversiteitsbehoud gaat en wat nodig is om het tij te keren. Dat lijkt veel, maar het is slechts een schijntje van wat niets doen kan kosten.”

In hoeverre worden de oorzaken van biodiversiteitsverlies aangepakt?

“De doelstelling om de negatieve impact van economische ontwikkeling op de biodiversiteit met de helft te verminderen tegen 2030 hangt aan een zijden draadje. En helaas wordt ook de ambitie om schadelijke subsidies te verminderen in vraag gesteld. Versnippering van natuur en de omzetting van natuur in landbouwgrond is de belangrijkste aanjager van biodiversiteitsverlies. Het stopzetten en heroriënteren van geldstromen die bijvoorbeeld bijdragen tot de omzetting van regenwoud in plantages is in dat opzicht een no-brainer.

“Maar het lijkt erop dat elke verwijzing naar landbouw en visserij uit de tekst zal verdwijnen. Op dat vlak gaan we er in vergelijking met de vorige doelstellingen uit 2010 op achteruit in plaats van vooruit.”

Van die vorige doelstellingen werd er geen enkele gehaald. Hebben we daaruit geleerd?

“Het probleem met de vorige doelstellingen was dat ze te vaag en vrijblijvend waren, en dat landen niet moesten rapporteren in hoeverre ze hun engagement naleefden. Vooralsnog lijken we door de afzwakking van de oorspronkelijke tekst dezelfde fouten te herhalen.”

Wat als de top een flop wordt?

“Een miljoen soorten is met uitsterven bedreigd, en elk jaar boert de natuur verder achteruit. De natuur kan zich echter herstellen als je haar de kans geeft. Komt er geen akkoord of komen er slechts weinig ambitieuze doelstellingen, dan verliezen we kostbare tijd en riskeren we het punt te passeren waarop herstel niet meer mogelijk is. Nu falen betekent dat de weg naar herstel moeilijker wordt en de impact voor ons allemaal des te groter.”