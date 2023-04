Windmolens jagen vogels weg uit hun habitat: ‘De vraag blijft: is er op die andere plek voldoende voedsel of rust aanwezig?’

Het aantal roodkeelduikers vermindert met 94 procent binnen een straal van één kilometer rond een windpark. Hoe komt dat?

“De roodkeelduiker, een inheemse soort, komt naar onze contreien in de winter. Ze zijn erg gevoelig voor alle soorten verstoringen, van scheepvaart en vliegtuigen tot windmolens. Andere vogelsoorten van bij ons die daar niet goed tegen kunnen zijn de jan-van-gent, de zwarte zee-eend en de zeekoet. Die vogels hebben nood aan rustgebieden, zonder al te veel lawaai of beweging. Door windmolens komt hun rust in het gedrang. Er zijn publicaties die aantonen dat de concentratie van die soorten merkbaar afneemt tot op tien kilometer van een windmolenpark. In België valt het effect voor roodkeelduikers mee, omdat de turbines vrij ver in zee staan, terwijl deze vogelsoort dichter bij de kust voorkomt. De zeekoet, alk en jan-van-gent leven dieper op zee. Zij mijden de windparken duidelijk.”

Welke impact heeft dat op die vogelsoorten?

“Ze zoeken andere oorden op, maar de vraag blijft: is er op die andere plek voldoende voedsel of voldoende rust aanwezig? De zwarte zee-eend leeft van kleine schelpjes die groeien op ondiepe zandbanken. Op de toppen van die zandbanken is het zo ondiep dat die eenden naar hun eten kunnen duiken. Zo zijn er verschillende plekken bij ons voor de kust onder het zeewater, maar ze zijn beperkt. Daar in de buurt windmolens bouwen is geen optie.

“Bij andere soorten zoals zeekoeten en alken vermoeden we dat die buiten die windparken nog voldoende ruimte en voedsel hebben. Maar als je tegen 2050 20 procent van hun habitat volbouwt met windmolens zoals nu is gepland, dan kan dat op zulke soorten een groot effect hebben. Op zee is het probleem van verstoringen en vogels die hun habitat verliezen veel groter dan aanvaringen.”

Dit focust voornamelijk op vogels die windmolens vermijden. Zijn aanvaringen met de wieken dan niet het grootste probleem?

“Bij windmolens denken mensen vaak aan vogels zich te pletter vliegen. Zeevogels vliegen echter in het algemeen laag over het water, dus die zijn minder gevoelig voor botsingen. Het wetenschappelijke onderzoek op zee is echter heel moeilijk: dat is gebaseerd op wiskundige modellen. Wij kunnen niet zoeken naar dode vogels zoals op land. Daar kan je de slachtoffers tellen, maar op zee verdwijnen de vogels in het water. Volgens onze modellen lijkt het effect van aanvaringen op zee vrij gering.”

Helpen hogere turbines om aanvaringen te verminderen?

“Dat helpt zeker. Het nieuwe concessiegebied dat is gepland voor onze kust ligt nog verder in zee en daar zouden hogere windturbines gebouwd worden. Daarbij vliegen meer vogels onder de wieken door. We weten echter niet goed welk effect dit nieuwe park concreet zal hebben. Die molens staan verder uit elkaar, waardoor er misschien meer vogels het gebied durven binnenvliegen en dat zou tot meer slachtoffers kunnen leiden.”

Een andere oplossing om botsingen te vermijden is om één wiek zwart te verven. Werkt dat voor alle vogels?

“Volgens een Noorse studie heeft dat een positieve impact op roofvogels. We weten niet of dat op andere soorten en in andere gebieden ook het gewenste effect zal hebben. De gevoelige vogelsoorten zullen daardoor allicht nog meer verstoord worden, omdat zij last hebben van visuele prikkels. Sommige windmolenparken maken gebruik van geluid om vogels af te schrikken.

“Dat is het probleem bij het windmolenvraagstuk. Enerzijds kan je zeggen: we bouwen een windmolenpark dat niet zo verstoringsgevoelig is. Dat betekent dat je meer vogels in dat park krijgt, waardoor je meer aanvaringsslachtoffers hebt. Andersom kan ook. Je kan ervoor zorgen dat alle vogels uit het park wegblijven, maar dan verliezen de vogels een deel van hun habitat.”