Wie vlot is op TikTok, is niet automatisch mee met Itsme: ook jongeren hebben moeite met digitale versnelling

We grijpen met z’n allen meer naar technologische hulpmiddelen en zijn bovendien beter geworden in het gebruik ervan. Met dank aan corona. Tegelijk gaat die digitale versnelling voor steeds meer mensen, ook jongeren, net iets té snel. ‘Misschien moeten we in het onderwijs opnieuw lessen informatica gaan geven.’

Online les volgen, onze bankzaken op onze smartphone afhandelen of met een app onze vaccinatiestatus bewijzen: allemaal dingen die dankzij corona tot het nieuwe normaal zijn gaan behoren. De pandemie heeft voor een forse digitale versnelling gezorgd, blijkt uit alle cijfers in de nieuwste Digimeter. Dat grootschalig onderzoek peilt jaarlijks naar welke technologie de Vlaming in huis heeft, wat hij er mee doet en hoe hij zich daarbij voelt.

Uit de nieuwe cijfers blijkt onder andere dat ondertussen zowat iedereen toegang heeft tot de wondere wereld der technologie: 99 procent van de ondervraagden heeft minstens één slim toestel in huis en de mogelijkheid om daarmee verbinding te maken met het wereldwijde web. En dat doen we ook steeds vaker. Vooral de smartphone en de bijhorende apps wonnen het voorbije jaar aan belang. ‘Appification’ heet dat fenomeen. Bankieren, shoppen, tv-kijken of de temperatuur in je huis regelen, voor alles bestaat tegenwoordig een app.

Dat heeft ook zijn effect op de tijd die we op onze telefoon spenderen. Die steeg in 2020 naar 3 uur en 5 minuten per dag, het jaar voordien was dat nog 2 uur 28 minuten. Een gevolg van de strenge lockdowns, waarbij er amper andere ontspanningsmogelijkheden waren, was toen de conclusie. Maar ook in 2021 bleef die schermtijd met 3 uur en 8 minuten heel hoog, ondanks de versoepelingen.

‘Gelosten’

“We hebben noodgedwongen een hele reeks nieuwe gewoontes aangeleerd”, zegt professor media en innovatie Lieven De Marez, die het onderzoek leidde. “Bankzaken die we vroeger aan een fysiek loket regelden, doen we nu online. Denk ook aan shoppen of eten bestellen. We hebben het gemak daarvan ontdekt en blijven dat doen, ook nu de meeste coronamaatregelen verdwenen zijn. We hebben dus voor heel veel zaken een scherm nodig. Met alle gevolgen van dien voor de totale schermtijd.

Al zijn die nieuwe toepassingen niet de grote slokops wat schermtijd betreft. De grootste hap (75 minuten) blijft naar sociale media gaan. Een stijging met twee minuten in vergelijking met 2020. “Ook dat heeft met die nieuwe gewoontes te maken”, legt De Marez uit. “We hebben onze smartphone voor steeds meer zaken nodig. Wanneer je dat toestel dan toch in je hand hebt, is de verleiding groot om snel nog even je socials te controleren.”

Beeld DM

We gebruiken niet alleen meer technologie, we zijn er ook beter in geworden. Of dat denken we althans. Zo’n 65 procent van de ondervraagden geeft aan dat ze omgaan met digitale technologie makkelijk vinden. Dat zijn maar liefst 9 procent meer mensen dan een jaar geleden. Maar we mogen ons door die positieve cijfers niet laten verblinden, waarschuwt De Marez. “De maatschappij is wat digitalisering betreft naar een hogere versnelling geschakeld. En net als in de sport zorgt zo’n versnelling ervoor dat je ‘gelosten’ krijgt. Wanneer de digitalisering zich de komende jaren in hetzelfde tempo voortzet, dreigt die groep steeds groter te worden.”

Van TikTok tot Itsme

De Digimeter toont dat slechts een op de vijf Vlamingen helemaal mee is met de technologische vernieuwing, en dus nu al klaar is voor een volgende tussenspurt. “Een veel grotere groep, 64 procent, geeft aan dat ze de voorbije maanden een aantal keer op hun adem hebben getrapt”, zegt De Marez. “Dat zijn dan bijvoorbeeld mensen die hebben gesukkeld om hun vaccinatiecertificaat op hun smartphone te krijgen. Of die zich zorgen maken over de veiligheid van hun data of de invloed van fake news. Zij zijn nog niet klaar voor een volgende versnelling.”

Opvallend daarbij is dat ook steeds meer jongeren aangeven dat ze het moeilijk hebben om op technologisch vlak bij te benen. “Ook voor de digital natives, de jongeren die opgegroeid zijn in het digitale tijdperk, gaat het soms te snel", legt De Marez uit. “Een kwart van die jongeren geeft aan dat ze termen gelinkt aan digitale toepassingen verwarrend vinden, 17 procent mijdt bepaalde toepassingen omdat ze er niet vertrouwd mee zijn, en 18 procent twijfelt om ze te gebruiken uit angst om fouten te maken. Het is dus niet omdat je vlot de weg vindt op TikTok dat je ook probleemloos de Itsme-app op de telefoon van oma of opa kunt activeren.”

De Marez ziet op dat vlak een taak weg gelegd voor het onderwijs. “Daar is de voorbije jaren vooral ingezet op mediawijsheid. En met succes. We merken dat jongeren zich veel bewuster zijn geworden van de gevaren van bijvoorbeeld sociale media en er ook bewuster mee proberen om te gaan. Maar misschien moeten we nu wat nadrukkelijker inzetten op technologiewijsheid. Jongeren geven bijvoorbeeld aan dat ze niet weten hoe een coöperatief document werkt, of niet vertrouwd zijn met het gebruik van break-outrooms tijdens digitale vergaderingen.

“Waarom niet een paar specifieke lessen voorzien waarin dat soort basisvaardigheden wordt bijgebracht? Een beetje zoals dat vroeger in de lessen informatica gebeurde. Als de Vlaamse overheid de hoge ambities inzake digitale transformatie wil waarmaken, is dat geen overbodige luxe.”