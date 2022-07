Wie is Mark MacGann, de klokkenluider van de Uber Files?

Eigenlijk had de nu 52-jarige Ier al op zijn eerste werkdag bij Uber zijn conclusies kunnen trekken. Als Mark MacGann in 2014 in dienst komt van het Amerikaanse taxibedrijf als hoofd-lobbyist voor Europa en omstreken neemt hij een taxi vanaf het Londense vliegveld naar kantoor. Een Uber uiteraard. Hij mailt een van zijn bazen dat het iets langer duurt omdat hij vast zit in het verkeer. Prompt krijgt hij een bericht terug dat ze allang weten wat zijn nieuwe aankomsttijd is: “Ik bekijk je momenteel in Heaven!”

Heaven, ook bekend als God View, is de inmiddels beruchte applicatie waarmee Uber-medewerkers stiekem iedere Uber-passagier real time kunnen volgen. Uber stopte daar uiteindelijk in 2017 mee, maar blijkbaar was God View in 2014 nog iets om over op te scheppen.

“Het begon me toen al te dagen wat voor schurkachtig bedrijf Uber was”, zegt MacGann hierover in een exclusief interview in The Guardian, waarin hij zichzelf blootgeeft als de klokkenluider van de Uber-misstanden. In 124.000 gelekte documenten, mails en berichten komt een ontluisterend beeld naar voren van een bedrijf dat over lijken gaat om zijn groeidoelen te bereiken.

Droom

MacGann speelde daarbij gedurende een aantal jaren een belangrijke rol; in plaats van de taxi rechtsomkeert te laten maken, begon hij in Europa aan zijn taak alle politieke en maatschappelijke hobbels weg te nemen om deze kant van de wereld klaar te maken voor het hippe taxibedrijf. En al snel met de nodige overtuiging: “Ik geloofde in de droom die we naar buiten brachten.” De overenthousiaste MacGann beweert dat hij tot wel twintig uur per dag werkte.

“Ik ben gedeeltelijk verantwoordelijk”, zegt hij nu over zijn rol tegen The Guardian. “Ik was degene die met regeringen sprak, ik was degene die dit bij de media pushte, ik was degene die mensen vertelde dat ze de regels moesten veranderen omdat chauffeurs er baat bij zouden hebben.”

MacGann is een raslobbyist en gold in 2014 als een Brusselse insider. In de jaren ervoor maakte hij carrière bij gerenommeerde pr-firma’s, zoals Weber Shandwick, en was hij verantwoordelijk voor DigitalEurope, een belangenclub voor techbedrijven. Zijn laatste job voordat hij naar Uber overstapte, was bij de New York Stock Exchange.

Voor Uber was hij een voor de hand liggende keuze om de regeringsrelaties in Europa te masseren. “Hij spreekt meerdere talen en beschikte over een indrukwekkend netwerk dat gedurende twee decennia werd opgebouwd”, zo schrijft The Guardian.

Bedreigd

MacGanns aanvankelijke enthousiasme liep overigens al snel een deuk op. In 2015 werd hij in Brussel herkend door woedende taxichauffeurs, die zich in hun bestaan bedreigd zagen door Uber. Hij ontkwam aan zijn belagers, maar kreeg later een bodyguard. Het leverde hem naar eigen zeggen een posttraumatische stressstoornis op.

En nu heeft hij dus spijt. Spijt dat hij deel heeft uitgemaakt van een groep mensen die de feiten hebben gemaskeerd “om het vertrouwen van chauffeurs, consumenten en politieke elites te winnen”. MacGann: “Ik had meer gezond verstand moeten tonen en harder moeten pushen om de gekte te stoppen.” Hij ziet het als zijn plicht zijn stem alsnog te laten horen om regeringen en parlementariërs te helpen “een aantal fundamentele fouten recht te zetten”. Moreel gezien heeft hij geen andere keuze, zegt hij.

MacGann heeft onlangs een schikking getroffen met Uber na een juridisch geschil over zijn bonussen; hij voelde zich ernstig ondergewaardeerd. Uiteindelijk kreeg hij een bedrag van 585.000 euro overgemaakt. Uber wijst er fijntjes op dat MacGann pas hierna naar de pers durfde te stappen en dat hij bij zijn vertrek in 2016 nog vol lof was over het bedrijf.